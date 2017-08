Erőt demonstráló Szpari-fordítás

Változatos és összességében jó mérkőzésen mutatkozott be vasárnap este hazai közönsége előtt a Nyíregyháza Spartacus. Lucsánszky Tamás együttese viszonylag hamar vezetéshez jutott, ám a Bognár György pallérozta budaörsiek gyorsan egalizáltak.

Sőt, a vezetést is megszerezték, igaz, erre is hamar jött a hazai válasz. A fordulópontot Medgyes Sinan butasága, a felezővonalnál sárga lapos szabálytalansága jelentette, ami után villant a piros is. Az emberelőnyt érvényesítette és gólra váltotta a Spartacus, s a második vonal második fordulójának csúcsnézőszámát hozó (az élvonalban is csak a Loki–Fradi meccsen voltak többen) találkozón megérdemelten gyűjtötte be a három pontot.

Elismerés a csapatnak

– A Budaörs igazolta a jó hírét – kezdte a mérkőzés értékelését Lucsánszky Tamás. – Nehéz ellenük játszani, amire készültünk, abból veszélyesek is voltak. Ami a mi játékunkat illeti, ami egyértelműen pozitívum, hogy megfordítottuk a meccset, amiért egy olyan terhelt szezon után, mint amilyen az előző volt, egyértelműen elismerés illeti a csapatot. Fontos volt a közönség támogatása is, amit remélhetőleg megkapunk a folytatásban is. Tizenöt új játékost beépíteni a keretbe nem könnyű, ehhez idő kell. Dicséretes a csapat akarati hozzáállása és a mentális ereje. A srácok igazolták, hogy nagyon jól dolgoztak a edzőtáborban és tréningeken. A második félidőben nem voltak kondicionális problémáink, jó állapotban vannak a játékosok, remélem, ez még tovább is fog javulni. Mindez a srácok munkamorálját dicséri.

– Ami negatívum: visszafogottan, kicsit gyáván fociztunk hazai pályán – folytatta kritikusan Lucsánszky Tamás. – Nagyon keveset passzoltunk, igaz, ebben szerepet játszott az is, hogy a budaörsiek igen agresszív harcmodorban játszottak. Örömteli, hogy egy jó iramú, nehéz mérkőzést nyertünk meg úgy, hogy a fordulópontokból sikerült jól kijönnünk.

Különös keresztnévből kettő is

Említést érdemel még az, hogy visszatértek a hazai ultrák, az eredményjelző nem mutatta az időt, néhány percig kényszerszünet volt a kevés fény miatt, két Sinan keresztnevű játékos is focizott (Medgyes és Sinanovics). Ám a lényeg az, ami a jegyzőkönyvben is szerepel: 4–2!

A sötétség leple alatt cseréltek volna

– Közel álltunk a jó eredmény eléréséhez, egészen a kiállításig – értékelte a mérkőzést Bognár György, a budaörsi csapat szakmai igazgatója. – Abban az öt percben a Nyíregyháza egyértelműen jobban játszott, de az egész mérkőzésen is valamivel jobb teljesítményt nyújtott, így megérdemelten nyert. A buta piros lap – megjegyzem, Medgyes Sinan második sárga lapja jogos volt, az első nem, olyanból éppenséggel vagy húszat kaphatott volna a Nyíregyháza is, de tényleg nem ezen múlott – után nem volt visszaút, és bár a sötétség leple alatt, a világítás meghibásodása miatti kényszerszünetben cserélni szerettünk volna, de akkoriban olyan gyorsan pörögtek a meccs eseményei, hogy az eredeti elképzeléseinket már nem tudtuk megvalósítani.

