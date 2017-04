Erőt demonstrálva, hibátlanul a négy között

Egyre jobban játékba lenül a Nyíregyházi Sportcentrum KA fiúcsapata a debreceni országos döntőben. A csoportelsőségről szóló csütörtöki mérkőzésen az NYSC-hez hasonlóan kettőből két meccset nyerő Budapesti Honvéd ellen nyertek ellentmondást nem tűrően Pethő Ákos tanítványai.

A több szerkezetet is bevető nyíregyháziak a remek védekezésükkel támasztották meg a sikert, két olyan negyed is volt, amikor csak nyolc pontot kaptak. Nemcsak a csapat, hanem a felnőtteknél is kulcsember Fazekas Csaba is eddigi legjobbját nyújtotta a fináléban. A győzelemmel a B csoport élén végzett a nyíregyházi legénység, és pénteken 14 órakor várhatóan a Pécs ellen játssza az elődöntőt.

Juniorbajnokság: fiú országos döntő

Csoportmérkőzések, B csoport, 3. forduló

Nyíregyházi Sportcentrum KA–Bp. Honvéd 65–46 (23–18, 15–8, 14–12, 13–8)

NYSC KA: Vaskó 3/3, Demeter Á. 5/3, Fazekas Cs. 24/9, Mokánszki 6, Bolden 8. Csere: Farkas D. 14/6, Sitku M. 2, Pollák B. 3/3, Bodnár B. Edző: Pethő Ákos.

