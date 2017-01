Értékes ezüst után egy másikról álmodnak

Talán csak egy percig szomorkodtak a döntőben, a BEAC-tól elszenvedett 90–67-es vereség után. Szándékosan nem azt írtuk, hogy BEAC U23, mert a fővárosi csapat bizony a teljes élvonalbeli sorával állt fel a Nyíregyházi Kosársuli elleni Hepp-kupa-döntőben. A vereség persze mindig fájó, de a második helyért kapott ezüstérem sok mindenért kárpótolta a lányokat.

– Kár, hogy a végén ilyen nagy lett a különbség, a reális valahol az lett volna, ha olyan tíz ponttal kapunk ki – értékelt Farkasinszki Gyuláné, a kosársulisok edzője. – A negyedek végéig bírtuk a tempót a BEAC-cal, de az utolsó egy-két percben rendre fölénk kerekedtek. Az nem baj, hogy csak a döntőben akadtunk össze a házigazdával, a sorsolásnak örültünk, mert tapasztalatunk szerint a Bajától jobb csapat vagyunk. És bár nem volt könnyű dolgunk ellene, azért ezt igazoltuk is az elődöntőben.

Van olyan értéke ennek az ezüstnek, mint a tavalyinak, amit a bajnokságban szereztek Papp Klaudiáék? És aláírná az edző, ha a mostani bajnoki sorozat után megint második lenne a csapat?

– Igen, azt hiszem, ugyanolyan szépen csillog ez az ezüst, mint a legutóbbi – vágta rá rövid gondolkodás után a játékosok Ibolya nénije. – Azért a négyes döntő rangos esemény volt, és odáig is el kellett jutnunk. Kiderült, hogy közösségileg is nagyon jó csapatunk van, mert bár az edzők nem kaptak érmet, a mi stábunkról nem feledkeztek meg a lányok, az eredményhirdetés után hozták nekünk a medálokat. És ez nagyon jólesett nekünk. Úgyhogy tudtunk jó képet vágni ehhez az eredményhez, az elveszített döntő ellenére is Ami pedig a bajnoki folytatást illeti, aláírnám, ha ott is a második helyen zárnánk.

Ehhez vasárnap a Diósgyőr U23 elleni hazai mérkőzésen teheti meg az újabb lépést a csapat.

