Mivel másodikra mindannyian a zsebünkben tudhattuk a nyelvvizsgát – és ennek megfelelően az ötös érettségit –, nem ágáltunk az ellen, amikor bejelentették: eljött a rendszerváltás, foganatja lett a „Ruszkik, haza!” felszólításnak, így harmadiktól már nem tanulhattunk oroszt. Akkor örültünk a felszabaduló óráknak, a mai eszemmel viszont már tiltakoznék, de késő bánat.

Mert minél több helyen járok a világban, annál inkább érzem: nyelveket beszélni muszáj! És elszégyellem magam, amikor egy külföldi kisváros legeldugottabb trafikjának eladója is tökéletesen beszél angolul, én pedig örülök, ha hiba nélkül tudok tőle egy képeslapot kérni. Szóval, érteni és beszélni kell, de hogy ez a diploma feltétele legyen?! A tervek szerint a jövőben már felvételizni is csak nyelvvizsgával lehet – az elképzelés dicséretes, de az esélyegyenlőség jegyében ennek a feltételeit is biztosítani kell: és nem csak középiskolás fokon…

– Száraz Ancsa –

