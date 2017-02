Értünk tették Kisvárdaiakért

A miniszter és a polgármester előszavából

–A könyv előszavában Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter többek között a következőket írta. „Szeifried Zoltán képzőművész és Néző István helytörténész, emberi sorsok füzérén keresztül mutatják be Kisvárda történetének egy fontos időszakát, miközben a grafika és az irodalmi igényű kordokumentumok műfajait ötvözik…. Ma is számtalan olyan ember lakik itt, akiknek mindennapi élete önmagában is példamutató.”

–Leleszi Tibor polgármester az alábbiakat fogalmazta meg. „Örömmel tölt el, hogy egyetlen könyvben benne foglaltatik mindaz a tudás és emberi életutak magasra törő nagysága, amely mintegy elismerő rangot adva városunknak, örök emlék marad. Tekinthető ez a könyv egy történelmi áttekintésnek, mely múltunk eszmei gazdagságát mutatva, Kisvárdai hírmondójává vált.”

Kötetbemutató és kiállítás

A Várday István Városi Könyvtár valamint a Béres József TIT Kisvárdai Egyesületének közös rendezésében, a könyvtár olvasótermében, minden szék foglalt volt a kötetbemutatón az érdeklődő hallgatóktól. Marczinkó István a helyi TIT igazgatója mutatta be az alkotópáros kötetét. A kötet XIX. század második felétől a közelmúltig mutatja be a korszak közszereplőit. A könyvben a grafikák mellett minden személyhez rövid életrajz párosul, akik a város szülötteinkként, vagy a városhoz –Kisvárdához– kötődve fejtettek ki, számottevő, kimagasló tevékenységet, mind emberi mind szakmai szempontból. A kötetbemutatóhoz kapcsolódó rendezvény Szeifried Zoltán húsz grafikája látható a kötetben szereplőkről, mely február 1ig tekinthető meg.

Emberségüket tisztelték, munkájukat elismerték Kisvárdán

–A személyek kiválasztása egy közös megegyezésen alapult – kezdte beszélgetésünket Néző István helytörténész. Mindkettőknek volt egy javasolt névsora, melyből egy közös megegyezésen alapulóan állt össze a 100 grafika, és az írások a hozzá tartozó személyről. Volt olyan is, hogy bőséges anyaggal rendelkeztünk, de olyan is akadt, ahol kutatni kellett, hogy megfelelő információhoz jussunk, hogy a grafikák mellé egy oldalon a legtöbb információt adjuk. Reméljük, hogy minden személyről a legszükségesebb és történelmileg is pontos információkat sikerült adni. Az én kedvenceim a XIX–XX. században élők voltak, akikről nagyon kevés ismeretekkel rendelkeztünk, s akik Kisvárdáért, az itt élőkért nagyon sokat tettek. De szerepelnek az elkészült anyagban azok is, akik a 80–90–es évekig működtek s dolgoztak a városért, akik a ma élőknek személyes ismerősei is lehettek. Akik ebben az összeállításban megjelenítődtek, valamennyien saját területükön, legyen az iparos, képzőművész, tanár, orvos, bárki, akit, akiket a saját idejükben munkájukat és emberségüket elismerték és tisztelték Kisvárdán. A mi célunk az volt, hogy ezeknek az embereknek állítsunk emléket. Ez egy teljesen szubjektív válogatás, a teljesség igénye nélkül. Nagyon vegyes az elkészült anyag, mely a továbbiakban, a lehetőségek figyelembevételével, bármikor bővíthető.

Tematikus grafikai munkák

–Én már évtizedek óta tematikusan foglalkozom –vette át a beszélgetés fonalát Szeifried Zoltán festő–grafikus– grafikáimon a város múltjával, melyről már több sorozatom is készült. Most jutottam el oda, hogy Kisvárda az 1850 és évek és a közelmúlt történetei kapcsán a város épített örökségét és közismert személyiségeit megörökítsem egy autentikus közegben. Ez a mostan elkészült száz alkotás egy része a terveimben szereplő négyrészes sorozatnak. Ezen anyagot követően az 1850–ig. tartó időszakot, a Várdayakat s mindenki mást, akik aktívan részt vettek a város kialakításában, fejlődésének előmozdításában, szintén képi formában szeretném feldolgozni. A harmadik rész a jelenkor, a közelmúlttól napjainkig, az újjáépült város képeivel és a körünkben élő és dolgozó személyiségekkel tervezem elkészíteni. A negyedik a 3+1, az pedig a város történetét dolgozná fel képi formában. Úgy gondolom, hogy a vizualitás a mai világunkban egy nagyon fontos dolog, s ezért is törekszünk arra, hogy ez egy könyv formájában is megjelenjen. A városunkba érkező vendégek megajándékozása mellett, nagyon hasznos volna, ha az oktatási intézmények tanulói, a városlakók is megismernék még részletesebben történelmünket s az itt élő emberek munkásságát, amit ezért a településért tettek. Hasznos ajándék lehet mindenki számára ez a kötet.

A kötetbemutatót követően az alkotópáros dedikálta, ajánlotta a könyvet az érdeklődőknek. Legvégén pedig Zsoldos Barnabás rádiós újságíró készített beszélgetést a Magyar Rádió Gondolat–jel kulturális műsorába.

