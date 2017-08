Érvelés és nevettetés három röpke percben

Olyan önálló előadói műfaj, egy modern költészeti stílus, amely a múlt század ’80-as éveiben jelent meg, és kizárólag élőben, szóban elmondva hatásos.

Az első hallásra is érthető szöveget többnyire fejből mondják, nincs alatta zene, nem jellemzi kötött ütemes lüktetés, s bőven megspékelt színpadi elemekkel. A Hold Udvar cafe & bar korábban is adott otthont ilyen programnak, s most augusztus 19-én 19.30-tól újra lesz slam poetry. Az est folyamán két kortárs költő – Áfra János, a Két akarat című kötet szerzője, valamint Simon Márton, a Dalok a magasföldszintről és a Polaroidok kötetek szerzője – is a társasággal tart. A házigazda szerepkörét ezúttal is Maier Péter, az V. Team Slam OB-győztes csapat egyik tagja tölti be.

KM

