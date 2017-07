Erzsébet-táborok színesítik a szünidőt

Több turnust a helyi ifjúsági házban rendeztek, illetve rendeznek még meg napközis formában, vagyis 8 órától 16 óráig várják elfoglaltságok a fiatalokat. A kézműves foglalkozások, a tűzoltó-bemutatók mellett kiállításokra is van lehetőség. Az elmúlt turnusokban a fiatalok megismerkedtek többek között Sárospatak történelmi nevezetességeivel, valamint felkeresték a sátoraljaújhelyi kalandparkot is. Egy másik csoport Debrecen látnivalóival ismerkedett, s nem hagyták ki a Kerekerdő élményparkot sem. Július végén 30 diák a Balatonhoz utazik, számukra ott rendezik meg az Erzsébet tábort, míg augusztusban újabb két turnus lesz a helyi ifjúsági házban is.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA