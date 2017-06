Esőnap? Ugyan már! Nagy durranás lesz a Zenith-buli…

Farkas „Shulcz” Tibor ikon volt. Sajnos, múlt időben írhatunk róla, de a szellemisége most is él, és áthatja a nyíregyházi pop-rock zene több mint öt évtizedes múltjában otthonosan mozgók lelkét. Korock című könyvében a megyeszékhely könnyűzenei életét, annak jeles alakjait mutatta be. A rockleltárban szerepel a Zenith együttes is, amely (hihetetlen, de igaz!) 50 éves születésnapi koncertre invitálja az érdeklődőket.

– Hatalmas bulikat csaptunk anno Sóstón. Ott volt szinte az otthonunk. A Nyíregyházi Ifiparkban a hetvenes évektől virágzott a zenei élet. Például 1974 júliusában tizenkét napon belül 4 koncertet is adott a Zenith. És most elérkeztünk oda, hogy az 50. születésnapon megállunk egy kicsit, visszatekintünk, előadjuk a ma is jól csengő slágereket. Szerintem minden adott ahhoz, hogy egy igazán ütős esttel emlékezzünk meg a mi kis jubileumunkról – jegyezte meg Döme, azaz Dömötör Sándor, az együttes dobosa, szószólója.

Június 23-án, csütörtökön 20 órától a Hotel Sóstó megnyitja kapuit a Zenith barátai előtt.

– Szeretnénk óriási élményt adni mindazoknak, akik valaha is velünk buliztak, és azoknak is, akik csak most akarnak részesei lenni egy látványos koncertnek – fűzte hozzá Bütyök, vagyis Zboray Király, a csapat gitárosa, énekese.

Rajtuk kívül fellép Molnár Renáta (Reni), Zentai Edit (Editke), Dömötör Sándor (Sanka), Vörös Lajos (Lompos), Roskó Béla (Rutya), Bari Lajos (Lui) és Száraz Tamás (Tomó). Bár az esőnap június 25-e, gyanús, hogy nem lesz szükség a vészmegoldásra. Így aztán péntek este felragyoghat a csillag a nyíregyházi zenei élet égboltjának zenitjén.

KM-LTL

