Etetőkkel és odúkkal védik a természetet

Az ősszel például palát vittek a jég által sújtott erdőháti településekre, december elején pedig ruhákkal és játékokkal segítették a rászoruló gyermekeket és családokat. Az új esztendőben pedig 40 darab madáretetőt és odút készítettek iskolák és idősek otthonai számára.

– Öt éve kezdtük el az etetők készítését, hogy az óvodások és az iskolások ismerjék meg a természetet, s tanulják meg, hogy télen a madarakról is gondoskodni kell – tájékoztatta lapunkat Kántor László, a Hova-Tesz Egyesület elnöke.

– Pár éve vadetetőt is készítettünk vadásztársaságok számára, odúkat most állítottunk össze először. A munkában főleg a tagjaink vettek részt, de voltak segítőink is. Az etetők és az odúk szinte a megye minden részébe eljutnak, kap belőlük többek között Nyíribrony, Nyírbátor, Nyírtura, Kemecse, Baktalórántháza, Kisvárda, Újfehértó, Tiszavasvári – tette még hozzá a civil szervezet vezetője.

