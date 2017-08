Európa kopogtasson nálunk, és vigye hírét e forgatagnak!

A próbaidőm lejárta után szinte rögtön kinevezett az ország legfiatalabb színházi gazdasági igazgatójának, ami azt is jelentette, hogy frissen végzett közgazdászként és pénzügyi szakemberként, 24 évesen már az első VIDOR Fesztivál pénzügyi feladatait is én koor­dinálhattam. Óriási jelentőségű esemény volt ez a város életében, pedig még „csak” színházi előadásokat szerveztünk. A második évtől számos kísérőprogram került be a műsorfüzetbe, amelyek közül kitüntetett jelentőségűek voltak a világzenei koncertek. Ez azt jelentette, hogy a már addig is egyedülálló kezdeményezés ötlete – tudniillik, hogy jöjjön létre egy olyan színházi verseny, amelyen csak vígjátékok vehetnek részt – jelentősen kibővült, sőt azóta is fokozatosan fejlődik.

Az elmúlt tizenöt évben a színházi szakma legjobb vígjátékai, legnevesebb színészei fordultak meg Nyíregyházán, ami nemcsak a közönség számára óriási élmény, de a társulatunk valamennyi tagjának. Rengeteg inspirációt lehet meríteni ezekből a találkozásokból (az olvasók biztosan el tudják képzelni, milyen felfokozott állapotok lehetnek a színfalak mögött a színház éttermétől a műszaki részlegekig). A fesztivál létrejöttében az állami támogatásoknak, Nyíregyháza önkormányzatának és helyi vállalkozóknak elévülhetetlen érdemei vannak – ez egy olyan mértékű bizalom, illetve kitüntetés, amit igyekszünk minden tőlünk telhető módon meghálálni. Egy hatalmas csapat tagjai (döntően a színház alkalmazottjai) dolgoznak a háttérben, kezdve onnan, hogy az előadásokat és a többi fellépőket kiválasztjuk. Mivel valamennyi folyamat az én ügyvezetésem körébe tartozik, a VIDOR Fesztivál tulajdonképpen egész évben áthatja a hétköznapjaimat. Az egyik legizgalmasabb időszak természetesen a színházi előadások kiválasztása. Ez úgy működik, hogy minden színháznak felajánljuk, nevezzen két előadást a versenyprogramba, amelyeket igyekszünk személyesen is megismerni. Az idén hetven darabot néztünk meg, illetve rostáltunk át kollégáimmal: Göttinger Pál főrendezővel, Sediánszky Nóra művészeti tanácsadóval és Szokolai Brigitta dramaturggal. Szinte megszámlálhatatlan szerződés kerül napról napra az asztalomra a sokmilliós szerződésektől a pár ezer forintos vásárlási engedélyekig. Az irodám előtt gyakran kisebb sorok állnak és várnak, hogy egy-egy éppen folyó ügyben haladni tudjunk. Az idén három különböző kontinensről jöttek a telefonok. Amíg a legtöbb színházban nyáron szabadságra mennek a dolgozók, addig mi egyszerre készülünk a szeptemberi bemutatókra, a VIDOR Fesztiválra, s közben szervezzük a szabadtéri színpad előadásait. A színházi szakma pozitív visszajelzései alapján azt mondhatom, tényleg szívesen érkeznek Nyíregyházára a produkciók – legyenek azok nagy múltú fővárosi színházak, vagy épp fiatalabb független, illetve vidéki társulatok.

Azt mondják, a nyíregyházi közönség a legkevésbé sem sznob, nagyon nyitott és vevő a humorra, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne igényes. És ez a művészeknek is felüdülés, hiszen a vígjátékoknak a szakma berkeiben soha sincs akkora súlya, mint a kevésbé vidám daraboknak – mi ezzel szemben azt gondoljuk, azokat a darabokat is díjazni és szemlézni kell, amelyeknek elsődleges célja a közönség szórakoztatása. És nem csak mi gondoljuk így: a jegyek a kezdettől fogva rohamos gyorsasággal fogynak.

Az idén hivatalos arculatváltás történt, amivel azt hangsúlyozzuk, hogy a VIDOR ma már nemcsak az ingyenes világzenei koncertekkel várja a közönséget, de a legnépszerűbb hazai előadókkal is. Mindemellett a közel háromszáz ingyenes program között különleges irodalmi estekkel és utcai programokkal is várjuk az érdeklődőket, vagyis rengeteg előadóval, akik egyébként talán soha nem látogatnának el városunkba. A VIDOR számomra ennélfogva elsősorban Nyíregyházát, és annak is a legjobb formáját jelenti. Itt születtem, itt élek, és valamennyi kollégámmal azon dolgozunk, hogy a kulturális igényekért ne mi utazzunk el más városokba szerte az országban, hanem ahogyan az idei VIDOR-dalban is elhangzik: Európa kopogtasson nálunk, és vigye hírét ennek a pompás forgatagnak!

– Kirják Róbert, a VIDOR Fesztivált szervező Móricz Zsigmond Színház ügyvezető igazgatója –

