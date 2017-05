Eurovíziós Dalfesztivál – Jamala: én is szívesen koncerteznék a Krím félszigeten

Jamala arra reagált, hogy május 9-én, a második világháborús győzelem oroszországi ünnepnapján a Krímben ismét fellépett Julija Szamojlova, akit Oroszország akart indítani az idei kijevi dalversenyen. A gyerekkorában kerekesszékbe kényszerült, mozgássérült Szamojlovának az ukrán hatóságok megtiltották a beutazást, ezért nem vehet részt a versenyen. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlése szerint azért tiltották meg az énekesnő beutazását, mert 2015-ben fellépett az Oroszország által akkor már annektált Krím félszigeten, ahová az ukrán jogszabályok megsértésével utazott be, mint belföldi orosz területre.

A kijevi hatóságok sokáig haboztak, hogy kivételt tegyenek-e, és beengedjék az ország területére a mozgássérült 27 éves orosz énekesnőt. Végül az a döntés született, hogy a törvényeknek egyformán kell vonatkozniuk mindenkire, az Eurovíziós Dalfesztivál résztvevőire is. Ugyanebből az elvből kiindulva a múlt hét végén nem engedtek be a hatóságok Ukrajnába két újságírót és egy fotóriportert, akik már korábban akkreditáltatták magukat a dalversenyre, de ők is jártak korábban az ukrán beutazási szabályokat megsértve a bekebelezett Krímben.

Moszkva elutasította a dalversenyt szervező Európai Műsorszolgáltatók Szövetségének (EBU) azt a javaslatát, hogy ha már nem utazhat be Ukrajnába, akkor műholdas kapcsolat útján vegyen részt Szamojlova a kijevi versenyen. Igaz, ezt az ukrán hatóságok sem tartották megoldhatónak, hiszen egy jogszabály értelmében az ukrán televíziók műsorában sem szerepelhet olyan ember, aki jogsértő módon utazott be a Krímbe. Az orosz állami televízió Szamojlova ukrajnai beutazásának tilalma miatt nem közvetíti az idei dalfesztivált.

Az ukrán sajtóban felröppent a hír, miszerint az EBU az orosz versenyző kitiltása miatt azzal szankcionálja Ukrajnát, hogy a következő három évben nem vehet részt az Eurovíziós Dalfesztiválon. Jon Ola Sand, az EBU igazgatója szerdai sajtótájékoztatóján viszont közölte: a kijevi verseny lezárulásáig nem lesz döntés sem Ukrajna, sem Oroszország esetleges szankcionálásáról.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA