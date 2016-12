Extra tűzijátékkal és Karina koncerttel köszöntik az újévet Nyíregyházán

– Aligha fogja bárki is megszámolni, de egészen biztos: összesen 3524 lövésből áll össze a színes tűzijáték. Ez minden idők legnagyobb ilyen jellegű durranása a megyeszékhelyen. Az is kuriózum, hogy 27-szer lép működésre a 150 milliméteres Bombetta-telep – tájékoztatott a részletekről dr. Kovács Ferenc. Hozzáfűzte: – Az alpolgármesterekkel mindenkit szívesen látunk a Kossuth téren szilveszter éjjelén. Dj. Hajnal felel a hangulatfokozó zenékért, fél tíztől pedig a közkedvelt városi zenekar, a Polip műsorára csápolhatnak. Fellép az X-Faktorból megismert nyíregyházi hölgy, Karamyan Karina is.

A 18 éves örmény származású tehetség Jess Glynne slágerével (Take me Home) indult a versenyben, és a produkciójával az összes mentort lenyűgözte. A lány négy hatalmas igennel jutott a táborba. Ezúttal a városháza előtti színpadon szórakoztatja a nyíregyházi közönséget. Ez sem ígérkezik kis durranásnak…

KM–LTL

