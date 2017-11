Ez a forduló sem fullad unalomba

Kézilabda. Az a forduló már aligha fullad unalomba, amelyben megyei partit rendeznek. Márpedig a férfi kézilabda NB II. Észak-keleti csoport hetedik körében Fehérgyarmat–Nyírbátor összecsapás esedékes – szombaton (kezdés: 18 óra). Ráadásul a közvetlen élmezőnybe vágyó felek között egy árva pont a különbség, egyelőre a tabellán ötödik házigazda áll jobban. hajszálra azonos időpontban hazai pályán lép színre a Tiszavasvári, ami azért nagy szó, mert erre legutóbb szeptember 23-án volt példa! Ezúttal a Berettyóújfalu érkezik a Hadas-legénységhez, és fogós kérdés, hogy a sorozatos bajnoki szünetek, illetve a kiírt „szabadnapok” miatt az elmúlt öt hétben csupán két meccset játszott Vasvári vajon milyen formát mutat…? A felettébb zaklatott menetrend miatt természetesen ezúttal is akad kényszerpihenőre ítélt gárda, jelesül a Kisvárda.

No és, hogy teljes legyen az attrakció, női vonalon is megyei rangadót vív vasárnap, a Tiszavasvári úti csarnokban a Kölcsey DSE-Nyíregyháza és a Mátészalkai MTK. A címvédő vendégek visszatértek az élre, mindazonáltal így is csak három egységnyivel előzik az egy meccsel kevesebbet teljesített diákcsapatot. Arról nem beszélve, a két hölgykoszorú évek óta kiélezett csatákba bonyolódik, alighanem így lesz most is. A változatosság kedvéért ebben a bajnoki küzdelemsorozatban is lesz szabadságra ítéltetett együttes – a Vitka.

KM-KT

