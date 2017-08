“Ez azoknak kényelmetlen, akiknek van takargatnivalójuk” – Testkamerát kapnak a kalauzok

Ha nem vagy simlis, nem saját zsebre dolgozol, de udvarias, tisztességes vagy az utassal, akkor miért zavarna, hogy rajtad van egy kamera, ami hangot és képet is rögzít? – kérdezett vissza egy anonimitást kérő jegyvizsgáló, akit arra kértünk, mondjon véleményt a napokban a budapesti elővárosi vonalakon tesztüzemmódban bevezetett testkamerákkal kapcsolatban.

– Ez azoknak kényelmetlen, akiknek van takargatnivalójuk. Az ország minden területén találunk olyan vonalat, ahol köztudottan veszélyes jegyvizsgálónak lenni. A bliccelés ott divat, amihez sok esetben alpári stílus és durvaság is társul, és sajnos nem egyszer tettlegességig fajul a vita. Ilyenkor nagyon fontos lehet, hogy a kamera felvétele alapján pontosan vissza tudják követni az eseményeket, ne állíthassa a család vagy a haverok, hogy mi kezdtünk kötekedni – magyarázza a sokéves tapasztalattal rendelkező kalauz, majd elmesélte egy, a Debrecen–Záhony vonalon történt esetét.

Lenne mit kiértékelni

– Már a peronon észrevettem egy ittas férfit, át is futott az agyamon, nem lesz könnyű eset, majd rendben elindult a vonat. Kértem a menetjegyét, közölte, hogy nincs, és menjek oda, ahová gondolja. Közöltem vele, mivel nincs jegye, a következő állomáson le kell szállnia. Az alkoholgőz itt boríthatta el az agyát, ordított, fenyegetőzött. Végig próbáltam higgadt és nyugodt maradni, ám amikor lökdösődni kezdett és rángatta a táskámat, kénytelen voltam én is erélyesebbé válni. Csak azért nem lett következménye az ügynek, mert kiderült: az egyik utas a cimborája, aki lecsitította és leszálltak a vonatról. Állítólag hívtak egy családtagot, vigye őket haza Hajdúhadházra. Sokan nincsenek azzal tisztában, hogy aki ránk támad, az közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntett elkövetése miatt akár évekig ülhet a börtönben – utalt a következményekre a kalauz, s megjegyezte: kell a védelem az utasoknak, de a jegyvizsgálóknak is. – Örültünk volna, ha az ország más részein is bekapcsolódhattak volna a kollégák a tesztelésbe, lenne mit kiértékelni – jegyezte meg.

A MÁV-Start közleményében hangsúlyozta, a tesztelésben részt vevő munkatársaik alapos értékelést adnak majd a műszaki eszközök alkalmazhatóságáról, azok előnyeiről, hátrányairól. A cég vezetése ez alapján és a gyakorlati tapasztalatok feldolgozását követően dönthet a rendszer bevezetéséről.

Az osztrák tapasztalatok szerint a kamerák elriasztó erővel bírnak a potenciális erőszakoskodók körében; Magyarországon évente több mint félszáz esetben támadnak meg jegyvizsgálót.

