Ez legyen a legnagyobb tévedése a mátészalkai edzőnek

A Mátészalka nem arról híres, hogy kitömné ellenfeleit. A megyei első osztályú futballcsapat az előző szezonban egyszer vágott öt gólt -még novemberben. Azóta lassan egy teljes esztendő telt, szombaton pedig ismét ötször köszönt be az időközben csaknem teljesen megreformált együttes. Ami annyit tesz, csak mutatóban maradt néhány ember a tavasszal színre lépett legénységből. A lényeg viszont most jön! Az ominózus összecsapáson, miként most az aktuális bajnoki szezon nyitányán a egyaránt a Rakamazt kalapálta el ennyire az MMTK. Olybá fest, nagyon fekszik neki eme randevú.

– Az az igazság, szépen kezdődött, de látni kell, akadnak még hiányosságok – ütött meg kritikus hangot is Opre Mihály, a Mátészalka július derekán kinevezett edzője. – Az a két-három hét hiányzik, amennyivel később kezdtük az érdemi felkészülést. Sikerült azért összerakni a csapatot, jó támadókat tudtunk igazolni, de a védekezés még csiszolásra szorul. Mindez a rutintalanság következménye, na és annak számlájára írandó, hogy kevés meccs van a csapatban. Más kérdés, hogy a kispadon hét fiatal ült, őket beépíteni nem lesz egyszerű feladat: kettő közülük pályára is lépett a nyitányon, a tizenhét éves csatár, Ötvös Szabolcs pedig ha így fejlődik, lehet belőle futballista. Természetesen a többieket is próbálgatjuk, fontos, hogy az utánpótláskorú játékosok tapasztalják, érdemes megfeszülniük.

Opre Mihály nem szállt el a történtektől, annál inkább, mivel a következő két fellépés felettébb rázósnak ígérkezik. De legalább már van miben bízni.

– Mivel Nagyecseddel és Mándokkal játszunk a folytatásban, rendkívül fontos volt, hogy ne ragadjunk be a rajtnál – jegyezte meg a tréner. – Arra nem számítottam, hogy ennyi gólt szerzünk, de ez legyen a legnagyobb tévedésem. Lényeges megjegyezni, olyan emberek álltak a futball mellé, és persze, a magam módján én is próbálok segíteni, hogy minden korábbi nehézség ellenére reménykedhetünk abban, hogy a Szalka nem lóg majd ki a sorból.

KM-KT

