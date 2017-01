Ez lesz az igazán Nagy-munka!

Ez az év is jól kezdődik. Munkával, új kihívással. Nem is akármilyennel. Mármint Nagy Sándor számára. A székelyföldi magyaroknak ugyanis még soha nem volt élvonalbeli futballcsapatuk, most viszont a Sepsiszentgyörgy karnyújtásnyira áll attól, hogy felküzdje magát a román elitbe. A második ligás Sepsi OSK újoncként az ötödik az aktuális tabellán, a riválisokhoz képest egy mérkőzéssel kevesebbet játszva csupán négy pont választja el a csont nélküli feljutást érő pozíciótól (az első, illetve második helyezett dobbanthat feljebb…), míg az osztályozót érő harmadik hely még inkább lőtávolon belül, alig három egységnyire ,,található”.

Márpedig a tervek olyannyira komolyak, hogy december elején Sándor Istvánt nevezték ki szakmai igazgatónak, míg a hónap végén az is kikristályosodott, hogy Nagy Sándor is csatlakozik a szakmai stábhoz. Az a tréner, aki ősszel a megyei első osztályban érdekelt Ibrányt támasztotta fel romjaiból.

– A szakmai munkában veszek részt, ezen belül a klub felépítésében szánnak nekem szerepet – taglalta Nagy Sándor, aki a Nyíregyházi Sportcentrum kötelékéből távozik. – Sándor István és Diószegi László klubtulajdonos kért fel a feladatra, illetve arra, hogy hazatérjek. Sosem tagadtam meg a székely múltamat, ráadásul tizenhat évesen egy teljes szezont futballoztam a Sepsiszentszörgyben. Ebben az idényben nem elvárás a feljutás, persze, mivel tűzközelben van a csapat, bármi megtörténhet. Mert ugyebár ki nem szeretne magasabb osztályban játszani… Természetesen új, izgalmasnak kihívásnak tekintem, hogy megfeleljek az igényeknek, na és persze egyáltalán nem nem mellékes, hosszú évek elteltével most térek vissza a profi labdarúgásba.

KM-KT

