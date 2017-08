Ez nem egy szakállas tréfa

A szakállas íriszek az íriszvilág pompás királynői, pazar, 15 centiméter átmérőjű virágokkal, melyek esetenként a 70 centiméternél is magasabb száron nyílnak, a színskála minden színében előfordulnak hihetetlen színkombinációt és mintát produkálva – kezdte a virág szaporításának és ültetésének részletezését Hajzer Judit. Eszerint a szakállas írisz májusban nyílik, a legvirágosabb időszak a május közepe. Hajzer Judit úgy véli, akinek csak egy icipici vénája is van a virágokhoz, a kerthez, azt az első virágzás végérvényesen és visszavonhatatlanul elvarázsolja, lebilincseli.

– Mint vágott virágok is megállják a helyüket. A reggeli órákban, bimbós állapotban szükséges levágni a tartósság és a szállíthatóság miatt. Rendszerint a vázában minden bimbó kinyílik, és mivel a bimbók nem egyszerre nyílnak, így vázában a virágzás 10 napig is eltarthat. Az elnyílt virágokat a kertben is és a vázában is naponta leszedjük, egyszerűen kitörjük, mert némelyikük csepeghet, foltot hagyhat. A szárakat elvirágzás után a talaj fölött kitörjük – sorolja a praktikus tanácsok sokaságát a növénytermesztésben is járatos szakember, majd hozzátette: hazánk éghajlati adottságai lehetővé teszik a magas, szakállas nőszirom termesztését. Magyarország július–augusztus hónapjára jellemző napi hőmérsékletnek elsősorban a rizómák beérése szempontjából van különös jelentősége. Ha megfelelően beérett a rizóma, a legkeményebb telet is elviseli, sőt a késő tavaszi fagyok sem károsítják számottevően a nősziromállományt.

– Szinte minden kerti talajban jól érzik magukat. Nagyon fontos, hogy a területet, ahova ültetjük a növényeket, naponta legalább 6 órán keresztül süsse a nap. A kemény, kötött talaj javítására durva szemcsés homok használható, de a komposztföldet igen meghálálják. Az ideális pH-érték az íriszek számára 6,8 de ebből a szempontból az íriszek nem érzékenyek – fogalmazott lapunknak Hajzer Judit,akitől megtudtuk azt is: a szakállas íriszek esetében nagyon fontos a talaj-előkészítés. A kijelölt területre kiszórjuk a földdé érett istállótrágyát, komposztot vagy káli-szuper műtrágyát és bedolgozzuk a talajba. Utána jól belocsoljuk és akár a következő nap el lehet kezdeni az ültetést.

Szebb virágzásért

– A tövek osztását, átültetését célszerű háromévenként elvégezni a szebb virágzás érdekében. Erre legalkalmasabb a július, augusztus, szeptember hónap. Ekkorra már beérnek a rizómák, amelyeket leválaszthatunk éles késsel, ásólapáttal, vagy az egész tő kiásásával és szétválogatásával az anyanövényről. Az ajánlott sortávolság 80–100 centiméter, a tőtávolság 20–30 centi legyen! Ha szép tömött állományt akarunk, akkor lehet két sort egymás mellé ültetni 30 centiméteres sortávolságra, de a kezelhetőség miatt a következő sor már 80–100 centi legyen! A leválasztott egyedek leveleit az egyharmadára kurtíthatjuk, ha nagyon hosszú a gyökerük, akkor abból is levághatunk egy keveset.

Kell nekik a napsütés

– Szép szabályos formában ­ültessük úgy, hogy mindig elöl legyen a rizóma, hátul a levél, és ne temessük túl mélyre, a rizóma 50 százaléka kerüljön csak a talajba, mert kell, hogy süsse a töveket a nap. A gyökereket függőlegesen helyezzük a talajba, hisz ezzel kapaszkodnak, a levelek pedig merőlegesen álljanak a rizóma fölött! Így lesznek könnyen kezelhető, szép sorok a kertünkben. Ültetés után már öntözést nem igényelnek. A sok csapadékra érzékenyek, ezért csak nagy szárazságban öntözzünk, hetente egyszer – emelte ki Hajzer Judit.

KM-TG

VISSZA A KEZDŐOLDALRA