Ez nem semmi!

A Kiscsillag, az ország egyik legnépszerűbb zenekara tavaly újszerű, színházi elemeket felvonultató irányba indult el.

Az Erkel Színházban debütált darab a Semmi Konferencia címet kapta, létrejöttéről Lovasi András, a zenekar vezetője azt mondta: „Amikor dalokat írok, mindig képeket, alakokat látok sürgölődni a dalok körül, de ezeket csak én látom. Amikor az Idáig tudom a történetet sorozat elkezdődött 2011-ben, az volt a cél, hogy legyen egy olyan dramaturgiai szál, amire felfűzhetjük az esteken elhangzó dalokat, hogy más is lássa, egy sztori fénytörésében hogyan csilloghatnak. A Semmi Konferencia ennek a történetnek a folytatása, de egy régi terv megvalósulása is, hiszen a történet alapsztorija kb. 10 éve megvan a fejemben, sőt anno dalok is készültek hozzá.

A megvalósításban nagy szerepet vállalt a feleségem, Földes Eszter, aki a darab egyik szerzője és rendezője is egyben. Fontos mérföldkőnek gondoljuk ezt a Kiscsillag zenekar életében”. A Semmi Konferenciát április 29-én a Váci Mihály Kulturális Központban láthatja-hallhatja a közönség.

