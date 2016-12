Ez tényleg Nagy-alakítás volt!

Egészen speciális történet íródott Ibrányban. Az előző kiírásban a bajnoki címet besöprő megyei első osztályú futballcsapat atomjaira hullott szét a nyáron, a csaknem a nulláról indított mentőakció közben Magyar Balázs vállalta edzői szerepkört, aki az ötödik fordulóig húzta: a balkányi zakót követően a váltásra szavaztak az illetékesek. Ekkor három ponttal a tizenötödik helyen posztolt az Ibrány, amely az őszi idény végére a kilencedik pozícióba rakétázott. Hogy mitől támadt föl poraiból az együttes? A válasz egyértelmű. Nagy Sándor érkezett a kispadra: a korábbi ibrányi játékos pedig kisebbfajta csodát művelt. Legalábbis megsüvegelendő, ahogy a kiesőzónából elhúzta csíkot „fiaival”.

– A korábban történtekkel nem kívánok foglalkozni, ez nem az én asztalom – bocsátotta előre Nagy Sándor. – A lényeg, hogy elkezdtünk egy újfajta munkát, ami eredményes teljesítménnyel párosult. Most mondhatnám, hogy ennyi és nem több, de ennél azért összetettebb a dolog. A játékosok elhitték, hogy tudnak nyerni és a sikereknek köszönhetően visszatért az arcokra a mosoly. Többek között a jó hangulat is hozta magával a további győzelmeket. Abban hiszek, hogy a rend, fegyelem mellett szükség van a megfelelő légkörre, kiváltképp ezen a szinten. A futballisták vevők voltak a módszereimre, ráadásul a pályán meg is valósították elképzeléseimet. Nem emelnék ki egyetlen meccset sem, már csak azért sem, mert valamennyinek megvoltak a maga tanulságai, amelyekből levontuk a következtetéseket, főleg a pozitívumokra fektetve a hangsúlyt. Gyorsan hozzáteszem, nagyon nagy segítséget nyújtott Paulik István, aki sokat tett a csapatért, ugyanez vonatkozik Bíró Csabára.

Az ilyenkor szokásos: na és mi lesz tavasszal – kérdés viszont már nem aktuális. Nagy Sándor ugyanis befejezte küldetését az egyesületnél, sőt, a jelek szerint teljesen más irányt vesz sorsa.

– Nem folytatom a munkát, ezt már eldöntöttem – a jelentette ki a távozó tréner. – Szeretném megköszönni a lehetőséget, új impulzust kaptam az ibrányi csapattól, de az élet úgy hozta, hogy tovább kell lépjek. El kell hagyjam a megyét és az országot is… Információnk szerint Nagy Sándor a román második vonalban szereplő Sepsiszentgyörgy kötelékében vállal szakmai munkát.

– KM-KT –

Ibrányi iránymutatók

Az Ibrány megyei I. osztályú csapatának őszi mutatói

A bajnoki állás: 9. Ibrány 15 6 1 8 27–33 19

Otthon: 8 6 – 2 20–11 18

Idegenben: 7 – 1 6 7–22 1

A házi góllövőlista. 10 gólos: Nagy Norbert. 9 gólos: Boros Máté. 2 gólos: Erdős Benjámin, Flavio da Silva, Galvao Vinicius. 1 gólos: Berecz Zsolt, Kiss Péter.

