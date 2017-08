Ezer eladott traktor

A napokban rendezték meg a XXVI. FarmerExpo Nemzetközi Mezőgazdasági, Élelmiszer-ipari Szakkiállítást Debrecenben, ahol számos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cég is részt vett kiállítóként.

– Az idén a 20. születésnapját ünneplő, nyíregyházi székhelyű Zetor-Vas Kft. minden évben részt vesz Magyarország egyik vezető mezőgazdasági és élelmiszer-ipari rendezvényén – tájékoztatott Vas Ottó tulajdonos, ügyvezető igazgató. Mint elmondta, azért tartották ezt fontosnak, mert itt mindig jó lehetőség kínálkozik az agrárágazat szereplőivel a kapcsolatteremtésre és a már meglévő partnereikkel a kapcsolatok elmélyítésére.

Se tőke, se telephely

Jól példázta ezt ebben az évben is a standjukon megfordult sok érdeklődő, valamint a megkötött üzletek is. A mezőgazdasági gépeket forgalmazó cégek között 2017-ben ezen az expón az egyik legnagyobb területtel a Zetor-Vas Kft. jelent meg, felvonultatva a termékpalettájának szinte minden elemét az erőgépektől a különféle munkagépeken át egészen az alkatrészekig.

– Visszagondolva az elmúlt húsz évre elmondható, hogy a kezdésnél se tőkém, se telephelyem nem volt. Mindössze egy dologgal rendelkeztem – ami nagyon fontosnak bizonyult –, mégpedig kiterjedt ismeretséggel a mezőgazdasági szektorban. Az ismeretséget részben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen végzett tanulmányaimnak, részben pedig a ’70-es években a Ságvári Tsz-ben végzett munkámnak köszönhettem – emlékezett vissza Vas Ottó, aki a partnerei bizalma mellett arra a legbüszkébb, hogy a cége értékesítette Magyarországon a legtöbb Ze­tor traktort – a számuk az idén eléri majd az ezer darabot.

– Már hosszú évek óta rendszeresen jelen vagyunk mind az országos, mind pedig a térségi meghatározó kiállításokon – mondta ifj. Vas Ottó ügyvezető igazgató. – Ez ebben az évben a 35. AGROmash­EXPO-val, valamint annak társrendezvényével, a VII. AgrárgépShow-val kezdődött Budapesten. A közelmúltban Hajdúböszörményben megrendezett VI. Hajdúsági Expón és Traktorhúzó Európa-kupán megismételtük a tavalyi jó szereplésünket, így a verseny 3-as kategóriájában ismét első helyezést értünk el.

Gyorsabb, gördülékenyebb

S, hogy mi a húsz éve tartó siker titka? – Egyrészt a kínálat folyamatos bővítése, másrészt pedig, hogy megbízható szervizháttérrel, valamint jelentős alkatrészkészlettel és rugalmas ügyfélkezeléssel is a partnereink rendelkezésére tudunk állni. A most induló alkatrész-webáruházunk, a gazdacentrum.hu is a gyorsabb és gördülékenyebb ügyfélkiszolgálást hivatott megvalósítani – mondta végezetül ifj. Vas Ottó.

– Nádasi Zoltán –

