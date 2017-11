Pátroha–Gergelyiugornya 5–1 (2–0)

Pátroha, 150 néző, v.: Luzsinszki.

Pátroha: Mucsicska (Kiss R.) – Kalu B., Mozga Gy., Fedor A. (Kovács Sz.), Balogh I. (Kállai Á.), Borku T., Lakatos P., Mocsár Cs. (Csépke M.), Szitai R., Savrnoh, Boda R. Edző: Lelt József.

Gergelyiugornya: Szabó N. – Czirják M., Baráth B., Horváth M., Balogh L., Bálint A., Mokri R., Ducsi B. (Csatlós G.), Bíró J., Peregrin R., Varga T. Edző: Czirják József. Gól: Boda R., Fedor A., Lakatos P., Savrnoh, Mocsár Cs. (11-esből), illetve Horváth M. Ifi: 11–0.

Lelt József: – Kiváló játékvezetés mellett csapatom a vegyes védekezés magasiskoláját mutatta be. Hárman védekeztünk, nyolcan támadtunk, ezért is sikerült ennyi gólt lőni a szimpatikusan játszó vendégeknek.

Czirják József: – Ezt a mérkőzést nagyon gyorsan el kell felejtenünk, és készülni a következő fordulóra.

Demecser–Nyírkarász 5–1 (2–1)

Demecser, 120 néző, v.: Szabó I.

Demecser: Fintor S. – Zsoldos T., Erőss P., Fodor G., Kantár K., Dankó G. (Fodor Cs.), Sajtos N. (Kocsis Z.), Gombkötő S., Gombkötő Z., Kiss M., Hudák N. Játékos-edző: Gombkötő Sándor.

Nyírkarász: Marics I. – Ujj Gy., Ujj K. (Horváth J.), Jávor P. (Belinszki Sz.), Varga J., Nagy B., Bandor J. (Király J.), Rákóczi L., Horváth G., Liptai A., Tóth T. (Till J.). Edző: Tóth Tibor. Gól: Gombkötő S. 4, Sajtos N., illetve Varga J. Kiállítva: Liptai A. (57. perc). Ifi: 1–2.

Gombkötő Sándor: – „Lehó” nem érkezett meg, a kis köpcös „Kuku” játszott, de nem lőtt gólt. Viszont rajtuk kívül is volt tizenhárom demecseri játékos, akik a két azonos képességű csapat találkozóján kiütéses győzelmet arattak. Mi tesszük a dolgunkat, reméljük mások is tenni fogják.

Tóth Tibor: – Nagyon csúnyán beleszaladtunk ebbe a vereségbe. Amit nyolc hét alatt felépítettünk, azt sikerült másfél óra alatt lerombolni. Gratulálok az ificsapatunk parádés győzelméhez.

Gyulaháza–Őr 3–1 (0–0)

Gyulaháza. 100 néző, v.: Tömöri L.

Gyulaháza: Gáti Sz. – Deák Z., Tóth G. (Deák B.), Tóth F. (Horváth M.), Bombera M. (Bardi G.), Tóth D., Gáti S., Kozma M. (Kovács E.), Kovács B., Lévai Cs., Bandor F. Játékos-edző: Bardi Gábor.

Őr: Oláh M. – Szabó V., Király D. (Filep D.), Vaszily D., Varga J. (Erdei Cs.), Soltész Á., Soltész B., Benkő J., Jenei Zs. (Pető Á.), Tóth G. (Gergely Sz.), Anda G. Edző: Kálmándi Bertalan. Gól: Kovács B. 2, Bardi G., illetve Jenei Zs. Ifi: 1–1.

Bardi Gábor: – Három évvel ezelőtt egy gyenge járási csapat volt az Őr, most egy stabil megye kettes gárda, ehhez csak gratulálok Kálmándi Bertalan munkájához. A mi csapatunkról viszont a mai meccs után inkább hadd ne mondjak semmit.

Kálmándi Bertalan: – Amit elmondtam meccs előtt a fiúknak, azt szerencsére be is tartották. A pénteki edzésen a középkezdéseket is gyakoroltuk, nehogy megégjünk Gyulaházán. Szerencsére egy számjegyű lett a végeredmény, szerintem nagyon sok csapat el fog még itt vérezni. Gratulálok a hazaiaknak.

Ladányi TC–Ajak 1–2 (1–0)

Mezőladány, 100 néző, v.: Lövei.

Ladányi TC: Petranics – Rakoncza T., Sajtos R. (Hosszú L.), Árva B., Angyal Á., Dobrai G., Demeter A., Vantyuch B., Demeter L., Győri J. (Czap G.), Kovács L. (Pólyán R.). Edző: Sajtos András.

Ajak: Leskovics A. – Sütő N., Kovács L., Magyar R., Magyar P., Balogh S. (Jaczina L.), Soós T., Fekete L., Balogh T. (Lakatos Cs.), Czvik S., Markos J. Edző: Kovács Tibor. Gól: Demeter A., illetve Sütő N., Soós T. Ifi: 1–4.

Sajtos András: – Egy nullás vezetésünk után a játékvezető felvette az ellenfelünk szerelését. Így nem lehet pontot, vagy pontokat szerezni hazai pályán.

Kovács Tibor: – Az első félidőben mezőnyben kiegyenlített volt a játék, a második játékrészben viszont rá tudtunk tenni még egy lapáttal, így sikerült a három pontot elhoznunk egy jó csapat otthonából.

Tiszakanyár–Kék 5–2 (2–2)

Tiszakanyár, 100 néző, v.: Kósa Gy.

Tiszakanyár: Kanyári G. – Csuka Gy. (Molnár P.), Dobrai D. (Nagy Á.), Végső Sz. (Nagy R.), Jánvári D., Ablonczy D. (Terjék Z.), Vicickó L., Illés A., Rézinger B. (Végső Á.), Molnár Zs., Tóth N. Játékos-edző: Csáki Róbert.

Kék: Himmer A. – Arnaud, Veress Á., Poór B., Kerekréti Á., Szurcsik Z., Dankó M., Szurcsik G., Csombók Cs., Horváth A., Sinka J. Játékos-edző: Szurcsik Zoltán. Gól: Vicickó L. 2, Rézinger B., Tóth N., Kerekréti Á. (öngól), illetve Szurcsik Z. 2. Ifi: 5–1.

Csáki Róbert: – Az első félidőben sok hibával játszottunk, így az nyögvenyelősre sikeredett. A másodikban letisztult a játékunk, és öt perc alatt lezártuk a mérkőzést.

Szurcsik Zoltán: – Szégyent nem vallottunk mert kétszer is vezettünk, így megnehezítettük a hazai csapat dolgát. Józsinak üzenném, a mixét elbukta.

Vaja–Rohod 6–0 (4–0)

Vaja, 200 néző, v.: Balogh L.

Vaja: Vakarcs I. – Winkler A., Kondrád A. (Sipos J.), Kerekes M. (Noszál T.), Járomcsák G. (Major B.), Sándor A. (Katona R.), Jónás L., Mocsár G. (Horváth J.), Mulutó P., Kósa S., Kovács T. Edző: Molnár István.

Rohod: Makai Cs. (Tóth M.) – Éles Á., Varga J., Kriser Sz., Dobronyi G., Papp T. (Papp Zs.), Dobronyi J., Baráti G., Bencze M. (Horváth B.), Ladányi D., Tóth F. (Sashegyi Á.). Edző: Papp Zsolt. Gól: Kerekes M. 2, Kondrád A., Jónás L., Kósa S., Mocsár G. Ifi: 0–1.

Molnár István: – Gratulálok a csapatnak, külön a szülinaposoknak a gólszerzéshez. További sok sikert kívánunk a vendégeknek.

Papp Zsolt: – Azt hittük, hogy kastélylátogatásra jöttünk. Holott ez a párharc régen a csapatok helyezésétől függetlenül rangadónak számított. Mire rájöttünk hogy futballmeccsen vagyunk, már csak asszisztálni tudtunk a hazai csapat góljaihoz.

Hodász–Nyírmada 5–1 (2–0)

Hodász, 250 néző, v.: Ésik I.

Hodász: Jakab J. – Sinkó E., Bordás J., Botos G., Pályi Zs. (Kiss R.), Vadon B. (Batizi-Pócsi K.), Botos G., Pálfi J., Szabó L., Tóth-Kondor I., Varga R. Edző: Pálfi József.

Nyírmada: Pál Zs. – Szőke I., Jurkinya M., Kiss E., Csonka L., Mátyus Cs. (Kiss G.), Dancs I., Balogh A., Jónás A., Jóni A., Csehil Á. Játékos-edző: Szőke István. Gól: Bordás J. 2, Botos G. 2 (egyet 11-esből), Szabó L., illetve Csonka L. Ifi: 6–1.

Pálfi József: – Kiszabadulva a börtönből a szimpatikusan játszó ellenféllel szemben azt mondhatom, hogy sima győzelmet arattunk. Csengerben és Hodászon is szép kék most az ég.

Szőke István: – Jó játékvezetés mellett sportszerű mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem született.

Fényeslitke–Tiszaszentmárton 3–0 (2–0)

Fényeslitke, 80 néző, v.: Kovács I. Z.

Fényeslitke: Janda T. – Nagy M., Kázsmér L., Bakó G., Lovas I. (Halász T.), Sárkány G., Szatmári M., Semegi T. (Kovács A.), Miskolczi Á., Nagy B. (Sáreczki F.), Varga R. Edző: Karasz Attila.

Tiszaszentmárton: Mészáros T. – Balogh K. (Balogh E.), Jónás Kálmán, Jónás A., Iván S. (Iván V.), Szőke Zs., Balogh R., Huzdik P., Farkas T., Jónás Krisztián (Koszta Z.), Ésik M. Edző: Golyán Gergő. Gól: Szatmári M., Nagy M., Sárkány G. Ifi: 7–1.

Karasz Attila: – Nem játszottunk valami fényesen, de célunk a három pont megszerzése volt. Ez szerencsére sikerült is.

Golyán Gergő: – Megérdemelt hazai siker született. Addig amíg csak a mezőnyben focizunk jól, és a kapu előtt eredménytelenek vagyunk, nem is lehet más az eredmény. A hátralévő meccseken még megpróbálunk minél több pontot begyűjteni.

A bajnokság állása:

1. Gyulaháza 13 11 1 1 52–11 34

2. Ajak 13 10 1 2 36–18 31 

3. Tiszakanyár 13 9 3 1 46–21 30

4. Nyírkarász 13 9 1 3 38–24 28

5. Pátroha 13 8 1 4 35–16 25

6. Vaja 13 6 2 5 41–33 20

7. Hodász 13 6 2 5 31–37 20

8. Demecser 13 6 1 6 38–36 19

9. Gergelyiugornya 13 6 1 6 32–42 19

10. Ladányi TC 13 5 2 6 16–18 17

11. Tiszaszentmárton 13 3 5 5 28–29 14

12. Fényeslitke 13 3 4 6 24–33 13

13. Nyírmada 13 3 2 8 20–42 11

14. Őr 13 1 3 9 14–29 6

15. Kék 13 1 3 9 12–33 6

16. Rohod 13 1 – 12 8–49 3

