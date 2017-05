Ezt írta a Kelet 70, 60, 50 és 40 éve – Banánalakú szigetet álmodtak a tervezők a bujtosi tó közepére

Hetven éve írtuk

1947. május 7., szerda

Eladta a község vagyonát

Érdekes szélhámosság ügyében folytat nyomozást a rend­őrség. Ismeretlen csaló ellen folytatnak vizsgálatot, aki a Gáva község tulajdonát képező istállókat és kocsiszínt eladta, majd a felvett pénzzel megszökött. Néhány évvel ezelőtt történt, hogy az Országos Földbirtokrendező Tanács a gávai Z. testvérek ingatlanvagyonát a község tulajdonába helyezte, mert a deportált fivérek nem tértek vissza. Nemrégiben megjelent Gáván egy ismeretlen fiatalember, aki Z. Jakab néven mutatkozott be. Az állítólagos Z. Jakab a község tulajdonában lévő istállóépületet és kocsiszíneket 3000 forintért hamis iratokkal eladta P. Józsefnek. P. a vétel lebonyolítása után azonnal hozzáfogott az egyik rozoga kocsiszín lebontásához, amikor megjelentek a község emberei, és tudomására hozták, hogy Z. helyett egy szélhámossal kötött üzletet, így az nem érvényes.

Hatvan éve írtuk

1957. május 4., szombat

Ragadós a balkányi példa

Mint arról már korábban hírt adtunk, Balkányban alakult meg a megye első tejszövetkezete. Akkor még csak a terveikről számolhattak be, a napokban viszont már leszerződték a megtermelt tej 80 százalékát. A Tejipari Vállalat bérletbe adta a felszerelést; a szövetkezet tejszínt szállít a vállalatnak, míg a visszamaradó fölözött tejet túrónak és gomolyának dolgozza fel. A jó példa követésre talál, ezt bizonyítja, hogy a balkányi után néhány nap alatt Györteleken, Dögében, Pátrohán, és a közelmúltban Rétközberencsen alakult meg a tejtermelő gazdák érdekeit védő szövetkezet.

Ötven éve írtuk

1967. május 3., kedd

Szoboravatás Ibrányban

Vasárnap avatták fel Ibrányban Móricz Zsigmond szobrát a róla elnevezett gimnázium kertjében. Az ünnepségen megjelent Móricz Virág is, az író lánya. A nagy író munkásságát Margócsi József főiskolai docens méltatta. Ezzel egy időben a gimnázium előcsarnokában kiállítás nyílt Móricz leveleiből, műveiből.

1967. május 5., péntek

Kakukk

A nyírbátori fmsz Kakukk éttermében régi gyártmányú, ma már ritkaságszámba menő kakukkóra figyelmezteti a vendégeket az idő múlására. A madárhangot utánzó órára az étterem vezetői nemrégiben találtak rá, s megvásárolták. Az igazsághoz tartozik, hogy az étterem névadója tulajdonképpen nem a szép hangú madár, hanem egy Kakukk nevű volt tulajdonos.

1967. május 6., szombat

Nyolcvanéves a testület

Nyolcvan éve, 1887-ben alakult meg Dombrádon az önkéntes tűzoltó testület 30 taggal. Felszerelésük mindössze egy lovaskocsis fecskendő, két targoncafecskendő és két lajt volt. A jubileum tiszteletére rendeztek a közelmúltban járási tűzoltó találkozót Dombrádon – 33 községből 64 csapat vett részt.

Negyven éve írtuk

1977. május 1., vasárnap

Épül a nyíregyházi városliget

Oncsa-strand, Nagy anyás, Kis anyás, Csendőr-víz, Lófürösztő – Balczó András sorolta húsvéti lapunkban a bujtosi tavak már-már elfelejtett nevét. A héten már a városi tanács műszaki osztályának asztalára kerültek a rajzok, leírások, a tervek alapján arról döntöttek, milyen is legyen a jövőben a bujtosi tavak vidéke, a leendő városliget. A Bujtos – a régi városszél – „közelebb kerül” a városközponthoz. Korábban felvetődött, hogy betöltik a tavakat, ez nemcsak azért hiúsult meg, mert 400 ezer köbméter földre lett volna szükség, s ennek odaszállítása tetemes költséget jelentett volna, hanem azért is, mert a városliget kialakításához nélkülözhetetlenek a tavak. A terveket két ütemben valósítják meg: először a ligetes rész helyére kerülő parkerdő kialakításához látnak hozzá, a következő lépés a vízfelületek rendezése. Egybenyitják a tavakat, amelyek köré sétányokat ­terveztek. A tó középső részén hidat építenek a 4-es számú főút számára, hogy a tórészek közötti kapcsolatot megtarthassák, s a tervezők egy banánalakú szigetet is elképzeltek.

1977. május 4., szerda

25 éves a Szatmár Bútorgyár

Fennállásának negyedszázados jubileumát ünnepelte tegnap a Szatmár Bútorgyár. 1952. április 7-én döntött úgy az akkori Mátészalkai Községi Tanács V. B., hogy megalapítja a Mátészalkai Vegyesjavító Vállalatot. Ez a vállalat 1960-ig dinamikusan fejlődött, majd az ERDÉRT telepe lett, s így átváltottak a faiparra. Györteleken, Vásárosnaményban, Nyírbélteken üzemet nyitottak, ettől az időtől érdeklődnek a bútoripar iránt. Meghonosították a mérővessző, a faipari szerszámok és a tanszerek gyártását. Az igazi fejlődést az ipartelepítési program megvalósítása, a bútoripar rekonstrukciója hozta meg. A negyedik ötéves tervben felavatták a – 290 millió forintos beruházással – modern technikai eszközökkel felszerelt, korszerű technológiával termelő Szatmár Bútorgyárat.

