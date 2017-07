Ezt írta a Kelet 70, 60, 50 és 40 éve – Elfogásakor tarkón lőtte magát az újfehértói hentes

Hetven éve írtuk

1947. augusztus 6., szerda

Nappal hentes, éjjel rabló

Nagy port vert fel néhány nappal ezelőtt az egész megyében az a szenzációs leleplezés, amellyel az újfehértói rendőrség egy kettős életű bandita üzelmeire vetett fényt. Elfogták V. János hentest, a község egyik jómódú gazdájának a fiát, aki nappal becsületes polgára volt a községnek, éjjel pedig fegyverrel rabolni járt. Agyonlövöldözte, szekérre rakta és elszállította a környékbeli gazdák sertéseit. A rablott jószágokból egész vagyont gyűjtött V. János elfogásakor tarkón lőtte magát, de az orvosok megmentették az életnek. Mivel megnémult, írásban hallgatták ki, és az ügy iratait áttették az államügyészséghez. V. János gyógyulása után bíróság elé kerül. A tárgyalás elé rendkívül nagy érdeklődéssel tekintenek.

Hatvan éve írtuk

1957. augusztus 4., vasárnap

Ezer borjú egy év alatt

Az Ópályi Tangazdaság borz­deres törzstenyészete már évekkel ezelőtt országos hírnévre tett szert. A gyönyörű tenyészetben ott sorakoznak a kiállítások első díjas képviselői. Ott találjuk Gólyát, akinek az utolsó laktációban 7006 liter tej volt a hozama, 3,8-as zsírtartalommal. Gólya mama mellett már ott vannak a fiai, lányai és unokái. A lánya, aki Gizi névre hallgat, most első fejős, és máris 19 liter a napi tejhozama. Nehéz volna eldönteni, hogy a gazdaságban Gólya mama a legnagyobb kedvenc vagy Laval papa. Nagy érték mind a kettő, de talán most mégis Laval lép előtérbe. A minap írást kaptak a gazdaság dolgozói – Magyari András miniszterhelyettes elvtárstól, aki korábban meglátogatta a törzstenyészetet –, amiben az állt, hogy 20 ezer forint jutalmat kapnak a közreműködő dolgozók, ha Lavalnak egy év alatt ezer utódja születik. A bikát mesterséges termékenyítésre fogják be, mert csak így lehetséges, hogy egy év alatt ezer vemhes tehén legyen utána. Nagy az izgalom, nagy a lelkesedés az Ópályi Tangazdaságban, hiszen a feladat nem kicsi, és a 20 ezer forint is jól jönne a szatmári tenyészetnek.

Ötven éve írtuk

1967. augusztus 2., szerda

A selyemhernyó-tenyésztés alkonya

A múlt évben 260 selyemhernyó-tenyésztő nyolcezer kilónyi selyemgubót adott át további ipari értékesítésre Szabolcsban. Az idén a tenyésztők száma 96-ra, a szerződött gubó mennyisége kétezer kilóra apadt. A csökkenés oka: a megye útjai mentén 4 366 eperfát vágtak ki egy év alatt.

1967. augusztus 6., vasárnap

Erdőháti sírversek

Erdész Sándor, a Jósa András Múzeum tudományos munkatársa összegyűjtötte és folyamatosan feldolgozza az Erdőhát sírverseit. Hazánk legészakkeletibb csücskében, a szatmári Erdőháton ugyanis korábban nemcsak históriások, krónikások, vőfélykönyvszerzők, hanem hivatásos fejfaírók is szép számmal éltek. Olyan paraszt­emberek voltak ők, akik az elhunyt tulajdonságait, jellemét híven leíró sírverseket költöttek, s a szövegeket maguk metszették rá a fejfákra. Az évszázados hagyomány elhalóban van, a fejfaírók száma állandóan fogy. Az egész Erdőháton már csak nyolc sírversíró van. Tőlük gyűjtötte össze a verseket és az eszközöket Erdész Sándor. A leghíresebbek egyike a 78 éves Rozsályi Sándor kispaládi lakos, akit bár egyre ritkábban, de még ma is felkérnek sírversírásra.

Negyven éve írtuk

1977. augusztus 5., péntek

Szovjet pionírok Sóstón

Csütörtök délben harminc vidám szovjet pionír és három kísérőtanár érkezett a sóstói KISZ-táborba. A gyerekek csereüdülésen vesznek részt tíz napig Sóstógyógyfürdőn, a magyar pajtások júniusban töltötték szabadidejüket Kárpátukrajnában. A szovjet pionírok közül azok a kiváló diákok látogattak megyénkbe, akik a Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából hirdetett versenyen helyezést értek el. A gyerekek prog­ramjában szerepel városnézés, megyejárás, gyárlátogatás.

