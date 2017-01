Ezt írta a Kelet 70, 60, 50 és 40 éve – Megitták a misebort a nyírszőlősi rablók

Hetven éve írtuk

1947. január 31., péntek

Szénhiány mindenütt

Országszerte súlyos bajokat és zavarokat okoz a beállott nagy hideg, havazás és hófúvás. A nehéz szállítási és útviszonyok miatt csaknem lehetetlenné, de legalábbis rendkívül lassúvá és körülményessé vált a szénszállítás is. Debrecenben például teljes sötétség uralkodik. A Világítási Vállalat már napok óta nem kapja meg a jelzett szénszállítmányokat. Nyíregyházán nem sokkal jobb a helyzet. A villanytelepnek mindössze öt napra való szene van, ha ezalatt az idő alatt nem érkezne be a szénszállítmány, Debrecen sorsára jutunk és sötétségben maradunk. A villanytelep vezetősége azonban reméli, hogy a megrendelt és kifizetett szénmennyiség idejében megérkezik, és nem lesz szükség arra, hogy a villanyvilágítás terén korlátozásokat vezessenek be.

1947. február 2., vasárnap

Egy szerenád különös története

Nem mindennapi verekedés zajlott le a napokban Fehérgyarmaton. A község egyik vendéglőjéből jókedvű legények maguk mellé rendelték a cigányzenészeket, és elindultak a havas éjszakába éjjelizenét adni. Amikor választottjuk utcájába értek, meglepetten látták, hogy már megelőzte őket valaki, mert a leány ablaka alatt más banda muzsikál. A legények uszítására a cigányzenészek nekirontottak a muzsikáló társaságnak, véres verekedés kezdődött. A feldühödött cigányok egymás fejéhez vágták zeneszerszámaikat, és a majd’ félméteres hóban agyba-főbe verték egymást. Reccsent a nyírettyű, tört a hegedű, keserveset és utolsót sikoltott az apáról fiúra örökölt pikula. A cigányháború ügyében megindult a vizsgálat.

Hatvan éve írtuk

1957. február 1., péntek

Megy a gőzös – de hová?

Az említett gőzös nem Kanizsára, hanem Balsára ment kedd reggel. Helyesebben csak ment volna, mert amint kiindult a nyíregyházi Belo­iannisz térről, körülbelül a Sarkantyú utcánál, a Kossuth utcában valami baja történt. A járókelők arra lettek figyelmesek, hogy a három-négy kocsiból álló vonat mozdony nélkül halad a vágányon – különös látvány volt. A vonatban ülők mit sem sejtettek az egészről, nem is gondolták, hogy milyen veszélyben vannak. Az történt, hogy a mozdony elhagyta a szerelvényt, jó 150–200 méterre vette észre a mozdonyvezető, hogy lehagyták a kocsikat. A MÁV-szakvezetők erélyes kivizsgálása kell hogy megakadályozza az ilyen és hasonló eseteket.

Kirabolták a templomot

Fürgén röppent a hír Nyírszőlősön: kirabolták a görögkatolikus templomot. A tettesek felfeszítették a templomajtó zárját; először a három perselyt ürítették ki, majd értékesebb préda után néztek. Néhány percig tanakodtak azon, hogy elrabolják-e a templomi kelyhet, azonban nem merték elhozni, mert féltek attól, ez olyan ritka és közismert tárgy, hogy könnyen megtalálják náluk. A keresgélés közben megtalálták a misebort is, és elfogyasztották a helyszínen.

Ötven éve írtuk

1967. február 1., szerda

Befejeződött a rekonstrukció

Több mint tízmillió forintos beruházással befejeződött az Öntödei Vállalat kisvárdai üzemének rekonstrukciója. A munkák során az üzem arculata teljesen megváltozott, „igazi” gyárjelleget öltött. A új főbejárattól az üzem területére vivő széles út két oldalán szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak az új épületsorok. Az új szerelőcsarnokra nagy szükség volt már, hiszen a radiátorgyártás fokozását a meglévő helyiségekben már nem lehetett volna megoldani.

Száműzték a szenes vasalót

Különösnek tűnhet ez a megállapítás: tekintélyesnek számít manapság az a család, amelyiknek szenes vasalója van. Az ipar vagy nyolc éve nem gyártja ezt a háztartási cikket, ezért a még villany nélküli tanyák lakói kénytelenek egymástól elkérni a jó öreg masinákat. A szenes vasalót az ipar korán száműzte a technika panoptikumába. De korai még erre a sorsra juttatni a paradicsompasszírozót, a húsdarálót és a csengőgombot. Ugyanis ezeket sem lehet kapni… Miért?

1967. február 4., szombat

Egy autó Vietnamnak

A garázsban áll, frissen festve, kárpitozva, indulásra készen. Rekordidő alatt öltött új formát. Január első hetében érkezett a megkopott ZiL–164-es az 5-ös AKÖV nyíregyházi telepére. Pillanatok alatt munkások, fiatalok állták körül. Mindenki tudta: az a tehergépkocsi áll előttük, amelynek felújítását önként vállalták, szolidaritásból, és amelyik néhány hét múlva Vietnam útjain fut majd. A munkából mindenki kivette a részét. Dolgoztak rajta a munkások vasárnap, társadalmi munkában, ott voltak a vállalat KISZ-fiataljai és a Kossuth-szakközépiskola AKÖV-nél gyakorlatozó tanulói is. Egyre inkább magukénak érezték ezt az öttonnás teherkocsit. „A munkánkkal, ezzel, ennyivel tudjuk segíteni Vietnam hősies népét igazságos harcában” – mondták.

Negyven éve írtuk

1977. február 1., kedd

Az ecsedi kőtábla titka

Ritka lelet került elő 1976 nyarán Nagyecseden. A közel 12 mázsa súlyú, kettétört mészkőtábla egy angyalt ábrázol, aki két címerpajzsot tart. Az értékes lelet nagy fölbolydulást keltett a szabolcsi műkedvelő kutatók körében. A tábla a nyíregyházi Jósa András Múzeumba került, ahol dr. Magyar Kálmán régész kezdte meg az elemzését. Közel féléves gondos kutatás után megoldódott az ecsedi rejtély. A tábla latin nyelvű felirata: „Báthori András, Szabolcs-Szatmár megye főispánja, tárnokmester, országos főkapitány, 1550”. Feltehető, hogy a címeres kő az egykori vár előtti külső kapu fölött állt. A restaurálás után kerül majd végleges helyére, a Szatmári Múzeumba.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA