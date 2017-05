Ezt írta a Kelet 70, 60, 50 és 40 éve – Titokzatos kék-vörös égi jelenség tartotta lázban a szabolcsi embereket

Hetven éve írtuk

1947. május 17., szombat

Kék-vörös fényű tünemény

Szerdán, a kora esti órákban megdöbbentően csodálatos tünemény száguldott végig az égbolton. A vármegye és Nyíregyháza közönségének nagy része szemtanúja volt a jelenségnek, és módjában volt megfigyelni a titokzatos égi vándor útját. Sok szemlélőben érdeklődést, sokban pedig rémületet váltott ki ez az izzó fénnyel vágtató Illés szekere. Tömzsi, fekete teste után kékeslila fényű csóva úszott, úgy nézett ki, mint egy égő boszorkányseprű. Városunk közönsége körében természetesen élénk izgalommal tárgyalták a szokatlan égi jelenséget, fantasztikus találgatások és elgondolások keltek szárnyra percek alatt. Az egyik találgatás az állami tanítóképző esti, lampionos ballagásával kapcsolatban kelt szárnyra: egyesek tudni vélték, hogy ők lőttek fel egy színes rakétát. Naivabb és regényesebb találgatás kapott szárnyra csütörtökön a Kossuth téren napozók és sétálgatók körében. Suttogva beszélték, hogy ez nem volt más, mint egy V1 rendszerű repülőgép, amivel Hitler utazott a világűrbe. Sokan, különösen a vidék népe valami megfoghatatlan, misztikus jelenségnek vélte. Babonás félelemmel hangoztatták, hogy Isten ujja volt a fényjelenség, mintegy megfenyegette a bűnös földet, amint végigsuhant az égbolton. Honvédségi körökben nem fűznek kommentárt az esethez, de sok tényező rakétalövedékre enged következtetni, ugyanakkor egy különös nagyságú meteor is lehetett.

Hatvan éve írtuk

1957. május 16., csütörtök

Egy nap a sajtóért

Május 12-én Biri párt-alapszervezetének titkára, Márton József elvtárs vezetésével, „Egy nap a sajtóért” címmel sajtóagitációs napot tartottak a községben. A munka sikerrel járt, az lett az eredménye, hogy ebben a kis községben 42 Népszabadság- és 30 Kelet-Magyarország-olvasóval növekedett a tájékozódni, politizálni vágyó emberek tábora. A sajtó tanít, nevel, de ugyanakkor hozzásegíti a párt-alapszervezeteket ahhoz, hogy állandóan javítsák a nevelő, felvilágosító és propagandamunkát. Javasoljuk a párt-alapszervezeteknek a sajtóagitációs napokat, hogy a dolgozók széles köréhez eljusson a párt szava.

1957. május 18., szombat

Öt községet villamosítanak

Az ötéves terv 13 község villamosítását irányozta elő erre az esztendőre. Az ellenforradalom hatalmas károkat okozott hazánknak, ezért az év elején úgy állt a dolog, hogy a villamosítás az idén nem folytatódik. A napokban mégis értesítést kapott a TITÁSZ vezetősége arról, hogy állami hitel nyílt öt megyénkbeli község – Zajta, Rozsály, Csengerújfalu és Laskod – villamosítási munkáinak elvégzésére. A megye tervbe vette Nyírszőlős villamosítását is, ha ehhez a község megfelelő hozzájárulást tud biztosítani.

1957. május 19., vasárnap

Hamarosan működhet a turbina

Nagy sürgés-forgás, készülődés van ezekben a napokban a tiszalöki erőműnél. Próbálják a darupályát, készülnek a II-es számú turbina forgórészének működési helyére beemelésére, ami után befejezik az összeszerelést, és a számítások szerint augusztus elején ez a gépegység is öt megawatt áramot ad majd az országos hálózatba.

Ötven éve írtuk

1967. május 20., szombat

A villamos menetrendjéről

Háromezren laknak már a nyíregyházi Északi Alközpontban, a villamosközlekedés pedig ugyanolyan, mint amikor homokbánya volt azon a helyen. Fél tíz után kocsiszínbe vonulnak a városi villamosok, s attól kezdve csak néhány éjszakai járat közlekedik, fél-, háromnegyed óránként. Az alközpont és a környék lakói joggal várják, ha már van villamos, szolgálja is érdeküket. Megoldási lehetőség az ingajárat az alközpontig – kihasználva esetleg a most parlagon heverő kitérőt a stadionnál. Az sem elképzelhetetlen, hogy – igazodva az utolsó színházi, mozielőadások időpontjához – tíz óra után is indítsanak egy-két villamost, mint annyi más városban teszik.

Negyven éve írtuk

1977. május 15., vasárnap

Úttörő tűzoltók versenye

Pénteken rendezték meg Sóstón az úttörő tűzoltók megyei versenyét. A nyolc fiú- és három lánycsapat közül az elméleti versenyt a vállaji lányok és a máriapócsi fiúk nyerték. A váltóstaféta győztesei a vállaji lányok és a jándi fiúk lettek, ők őrzik egy évig a vándorserleget. A technikai számokban az összetett versenyt a vállaji lányok nyerték, a fiúk közül a jándiak kerültek ki győztesen. Ők vesznek részt a Zánkán megrendezendő országos versenyen.

