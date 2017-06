Ezt írta a Kelet 70, 60, 50 és 40 éve – WC-t akart lopni a gyulatanyai férfi

Hetven éve írtuk

1947. június 27., péntek

El akarta lopni a WC-t

A gyulatanyai állami gazdaság főintézője feljelentést tett a rendőrségen ifjú Sz. János helybéli főldmíves ellen, aki az egyik éjszaka lebontotta és el akarta lopni a gazdasághoz tartozó falazott és cseréptetős WC-t. A tolvajt éppen akkor érte tetten az éjjeliőr, amikor az a téglát, cserepet, gerendát szekérre rakva el akarta szállítani.

Hatvan éve írtuk

1957. június 27., csütörtök

Kaszavásárlás Demecserben

A jó gazda előre gondoskodik az aratáshoz szükséges szerszámokról, rendbe teszi a régieket, s az elkopott vagy törött helyébe újat vesz. A demecseri földművesszövetkezeti vasboltban is gyakori mostanában a kaszavásárlás. Kerepesi Sándor boltvezető gondoskodott arról, hogy elegendő és jó aratószerszámot lehessen kapni a boltban. Nagy bajuszos, deresedő hajú, köpcös parasztember lépett a boltba, szikár, borvirágos arcú embertársával. Ingujjra vetkőzve, szürke vászonnadrágban és szandálban toppantak be, bronzszínű arcukon csillogott a veríték. Az ajtóból visszalestek a kint hagyott kerékpárra, aztán zsíros kalapjukat feljebb pöccitve hangosan ráfeleltek a boltvezető köszöntésére. Előbb a hőség miatt panaszkodtak. „Van jó kasza? Jó acél kellene, 85-ös” – kérdezte az egyik. „Van bizony ötven is” – mondta a boltos, és néhányat a pultra tett belőle. A szikár ember kézbe vett egyet, karjához mérte, hogy jó-e a hossza. Aztán a mutatóujjára akasztotta a kasza nyakát, a hegyét meg hozzáverte az ötkilós súlyhoz. Nyomban a füléhez emelte, s hallgatta a rezgő acélsivítást. Miután ezt többször megismételte, elégedetten nézett a társára, ám ezzel még nem végzett a kasza minőségének vizsgálásával. Az asztalra tette, ráköpött, erre tett egy darab szalmaszálat, s azt magyarázta, hogy ha a kaszára keresztbe tett szalma megfordul, akkor a kasza acél. Egy-egy kaszát félretetettek, másfeles sarlót is kértek hozzá, ezt már nem vizsgálták annyira. A 420-as préselt fenőkőre csak legyintettek, mondták, hogy smirglikőre vadásznak, mert a 420-as bizony nem elég jó. „Gyerünk, sógor” – mondta a szikár ember, amikor végeztek a vásárlással. „Még ma kipróbáljuk, milyen rendet lehet vágni ezekkel a kaszákkal.”

1957. június 30., vasárnap

Filmet forgatnak megyénkben

Nem volt még példa arra megyénk történetében, hogy a határain belül filmet forgattak volna. Most ennek lehetnek tanúi a fehérgyarmati járás dolgozói. Móricz Zsigmond egyik novellájának, az Égi madárnak a filmváltozatát forgatják a szatmári földeken. Büszkeség, hogy az első magyar film, amely megörökíti a szatmári földeket, s azok népét, éppen Móricz Zsigmond novellájából készül, a nagy magyar író egyik legszebb, legsajátosabb novellájából, s ott, ahol a gyermek Móricz Zsigmond először ismerkedett az emberekkel, ­regényeinek, novelláinak hőseivel. Az Égi madár bemutatóját mi, Szabolcs-Szatmár megyeiek tehát kétszeres érdeklődéssel várhatjuk, és várjuk is.

Ötven éve írtuk

1967. július 1., szombat

Kevesebb várakozás interurbán hívásra

A megyénk vonalain is folyó vasút-villamosítással párhuzamosan végzik a posta szakemberei Nyíregyháza és Záhony között a telefon-légvezetékek kábelesítését, földbe süllyesztését. A hatvan kilométer hosszban végzett korszerűsítési munkálatok többmilliós értékben az év utolsó hónapjára elkészülnek. A korszerűsítés előnyeit elsősorban a vidéki – jobbára a Kisvárdán és környékén élő – előfizetők élvezhetik majd: kevesebbet kell várakozniuk interurbán telefonhívásaik kapcsolására.

Negyven éve írtuk

1977. június 29., szerda

Tragikus gyermekhalál

A szülői gondatlanság elrettentő példájaként állhat mindenki előtt B. Rozália 27 éves, foglalkozás nélküli nagykállói lakos esete. B. Rozália nyolc­éves lányára bízta négy hónapos, Zsolt nevű gyermekének őrzését és elment hazulról. Míg a kislány az udvaron játszott, szabadon hagyott sertésük bement a lakásba és lerángatta az ágyról a csecsemőt. Leharapta a ­gyerek fejét és a végtagjait, majd a holttestet az udvarra húzta. A szomszédok akadályozták meg, hogy a sertés a csecsemő törzsét is széjjeltépje. A rendőrség vizsgálatot indított a gondatlan anya ellen.

