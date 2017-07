Ezt írta a Kelet 70, 60 és 50 éve – Hazánkban is megjelent a kolorádóbogár

Hetven éve írtuk

1947. július 19., szombat

Eltűntek a földtani intézet műszerei Tiszalökön

A Magyar Állami Földtani Intézet igazgatósága az Országos Öntözésügyi hivatal részére a Tiszalöknél tervezett duzzasztógát elképzelt helyén 1944 nyarán kutatófúrásokat végzett. A munka végeztével a fúrószerszámokat a hivatal helyi raktárában hagyták, mert a felszabadító csapatok közeledtére a MÁV már nem fogadott el szállításokat. A felszabadulás után dr. Sümeghy József, a földtani intézet helyettes igazgatója bizottsággal szállott ki Tiszalökre, hogy az otthagyott műszereket és szerszámokat Budapestre szállítsák, de semmit se találtak. A helyiek elbeszélése szerint a Tisza partjának azt a részét, ahol a raktár volt, a német tüzérség bombái teljesen felszántották. A bizottságnak bizalmasan a tudomására jutott, hogy a szerszámok és műszerek nem semmisültek meg, teljes épségben megvannak Tiszalök és a környező községek egyes lakosainak tulajdonában. A bizottság a rendőrség segítségét igénybe véve nyomozni kezdett a mintegy 10 ezer forintot képviselő, pótolhatatlan eszközök után, és öt béléscsövet, valamint egy értékes szárnyas bővítőfúrót sikerült is megtalálniuk két gazdánál. A nyomozás még folytatódik.

1947. július 23., szerda

Gazdák, vigyázat!

A kolorádóbogár megjelent hazánkban. Egyelőre még csak Hédervár község határában állapították meg teljes bizonyossággal a veszélyt, de a fertőzés továbbterjedhet. A földmívelésügyi miniszter ezért nyomatékosan felhívja az ország valamennyi burgonyatermesztő gazdájának figyelmét arra, hogy azonnal és később is vizsgálja át a burgonya leveleit.

Hatvan éve írtuk

1957. július 18., csütörtök

Kevesebb lesz a mozdonyfütty

Lapunkban többször szóvá tettük már, hogy Nyíregyházán nem tartják be a csendrendeletet. A motorosok teljes gázzal, hangtompító nélkül robognak, a kisvasút mozdonyai is állandó füttykoncertet rendeznek, mely bizony zavarja a dolgozók pihenését és nyugalmát. A fenti megállapításokkal kapcsolatban a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Vasúti Főosztályától most a következő levelet kaptuk: „A Kelet-Magyarország cikkével kapcsolatban parancskönyvileg hívtuk fel a mozdonyszemélyzet figyelmét, hogy a gőzsípot csak indokolt esetben, illetve az érvényben lévő utasításoknak megfelelően használja.” Reméljük, hogy a levél nyomán kevesebb lesz a zaj, a fülsiketítő füttykoncert, már csak azért is, mert az utóbbi napokban azt tapasztaljuk, hogy a sípolás még bőszebb, mint valaha.

Ötven éve írtuk

1967. július 20., csütörtök

A bátor kisbojtár

Villámok cikáztak az égen, zengés verte fel a nyugvó Nyírkáta csendjét éjfél körül. Egy meggyulladt családi ház mentéséhez igyekeztek az emberek, s közben nem is sejtették, hogy a helybeli Rákóczi Tsz herczegtanyai központjában egy kisbojtár azokban a pillanatokban rendkívüli bátorságról tesz tanúbizonyságot. Ifjú Bartha János a gondjaira bízott juhok közelében aludt, amikor a dörgések felriasztották. Néhány perccel éjfél után lángok csaptak a magasba: a villám a szövetkezet sertésfiaztatójába csapott be. A tizenöt éves Bartha nem tétovázott, tudta, hogy az épületben 31 anyakocát tartanak. Baltát vett magához, a lángoló épülethez futott, s az ajtóról leverte a fából készült reteszt. Ezután bebújt az ólba, s pillanatok alatt kiterelte az állatokat a lángok alól, a füsttengerből. Július negyedikén leégett a nyírkátai tsz sertésfiaztatója, de életben maradt a több mint százezer forintot érő állatállomány. A bátor kisbojtár tettére felfigyelt az Állami Biztosító megyei igazgatósága, s a közeli napokban értékes tárgyjutalmat adnak át. Megtudtuk, hogy a termelőszövetkezet is szép ajándékkal lepi meg a közvagyon mentésében kitűnt Bartha Jánost.

