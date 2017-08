Ezt írta a Kelet 70, 60 és 50 éve – Véres asszonyháború Penészleken

Hetven éve írtuk

1947. augusztus 8., péntek

Véres asszonyháború

Az utóbbi időben Szabolcs megye bűnügyi krónikájának központja lett Penészlek, tegnap reggel ismét véres események színhelye volt a község. M. Istvánné és Cs. Józsefné faluban közszájon forgó pletykák miatt régóta haragos viszonyban éltek egymással. M. Istvánné libája átment Cs. Józsefné kertjébe, Cs.-né visszahajtotta. Emiatt szóváltás támadt a két asszony között, szóba kerültek a pletykák is, egymás szemére hányták a szóbeszédeket, szó szót követett, mígnem tettlegességig fajult a szóváltás. M.-né, aki éppen a dinnyeföldre tartott, előrántotta kosarából – mint utolsó és döntő érvet – a dinnyelékelésre magához vett hosszú disznóölő kést, Cs.-né ezt látva futásnak eredt, de csak néhány lépést haladhatott, mert a feldühödött, bosszúvágytól sziszegő M.-né a hátába döfte a kést. Az asszony megfordult, mire a következő szúrás a szíve alatt érte. Az utolsó szúrás felmetszette a hasát úgy, hogy belei azon nyomban kifordultak. A nyíregyházi mentőket hívták telefonon, hogy kórházba szállítsák a vérengző M.-né áldozatát. M. Istvánnét a gyilkossági kísérlet után letartóztatta a rendőrség. Családjának viselt dolgai egész Penészleken jól ismertek, a család csaknem valamennyi tagját elítélték már gyilkosságért.

1947. augusztus 9., szombat

Bosszúból feljelentette

Néhány nappal ezelőtt névtelen feljelentés érkezett a fehérgyarmati rendőrséghez. A feljelentő levelében azt írja, hogy özv. J. Miklósné cégénydányádi asszony tiltott műtétet hajtott végre önmagán. A feljelentésre a rendőrség vizsgálatot indított és megállapították, hogy alaptalan. Kiderült, hogy özv. J. Miklósnét K. Sándor hermánszegi lakos jelentette fel bosszúból, mert nem akart hozzámenni feleségül. J. Miklósné elmondta, hogy K. hosszú ideje ostromolja leveleivel és nem egy ízben megfenyegette, de ő hallani sem akart a házasságról. A névtelen feljelentő ellen eljárást indítanak.

Hatvan éve írtuk

1957. augusztus 10., szombat

Legyen Nyíregyházának továbbra is légi járata!

Az októberi ellenforradalmi vihar sokmilliós károkat okozott megyénkben is. A szovjet elvtársak segítségével sikerült megmenteni a nyíregyházi repülőteret, technikai és műszaki berendezéseit az ellenforradalmi garázdálkodástól. A légi összeköttetés – amint az fennállása óta bebizonyosodott – nem csak közlekedés és utazás szempontjából kötötte össze a megye székhelyét a fővárossal. Igaz, talán a személyforgalom volt a legjellegzetesebb, hiszen szívesen utaztak a Malév gépein a nyíregyháziak és a megye más területein lakók is, mert a gyorsasági előny mellett nem sokkal került többe a gyorsvonatnál. Ezen kívül repülőgépen jutott el Nyíregyházáról a friss gyümölcs, a burgonya a fővárosba. Életmentési célú, fontos gyógyszerek és igényes áruk szállítása szempontjából is nagy segítséget jelentett a légi közlekedés. Éppen ezért érthetetlenül és magyarázat nélkül állt a nyíregyháziak előtt, hogy a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium miért szüntette meg a repülőállomást. A megyei tanács és az idegenforgalmi iroda kimutatása szerint teljes volt a kihasználtság, sőt már az utazás előtt három–négy nappal sem lehetett repülőjegyet kapni. Nem csak a gazdasági és politikai élet irányítói, vállalatok, hivatalok, intézmények, hanem az egyszerű utazóközönség is melegen érdeklődött a repülőjárat sorsa iránt. A legfontosabb előfeltétel biztosítva van, a repülőtér személyzetével együtt rendelkezésre áll. A közvélemény bizakodással várja a minisztérium és a Malév döntését.

Ötven éve írtuk

1967. augusztus 10., csütörtök

Az utolsó járat

Július 31-én utoljára szállítottak postát az öreg postakocsival Fehérgyarmaton. Feladatát modern szállítóeszköz, gépkocsi vette át. Lovaskocsijával együtt vonult nyugalomba Miski Károly postás is.

1967. augusztus 12., szombat

Nyíregyházán is átutazik a Vosztok űrhajó

Megérkezett Csapra, a magyar–szovjet határállomásra a Vosztok űrhajó, amely „A szovjet tudomány és technika ötven éve” című budapesti kiállítás egyik szenzációja lesz. A Vosztok űrhajót szeptember elsején a BNV főterén a hordozórakétákkal együtt láthatja a közönség. Az űrhajó vasúton jutott el a határra, azonban már közúton folytatja az útját, mert a magyar vasúti pálya nem bírja elviselni ilyen óriási acéltest terhét. A mintegy 75 tonna súlyú Vosztok űrhajót vasárnap vagy hétfőn emelik át egy 48 kerekű trélerre, amelyet két vontató után kapcsolnak. A Vosztok – Nyíregyházát is érintve – óránként mindössze nyolc kilométeres sebességgel utazik Budapestre.

