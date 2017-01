Ezt írta a Kelet 70 és 60 éve – Meztelen gyerek a hóban

Hetven éve írtuk

1947. január 4., szombat

Meztelen gyerek a hóban

Tegnap délelőtt Gyüre Anna, lapunk újságkihordója az Inczédi soron a hóban egy félig megfagyott, teljesen meztelen fiúgyermeket talált. A három év körüli, kékre-zöldre fagyott kisfiú nem tudta megmondani hogy hívják. A lelketlen szülőket keresi a rendőrség.

Hatvan éve írtuk

1957. január 4., péntek

Mi legyen lapunk új címe?

Lapunk szerkesztőbizottsága arra törekszik, hogy új tartalommal töltse meg a hasábokat, s ez nyilvánvalóan új címet is követel. Nem akarunk olvasóink véleménye nélkül dönteni, ezért kérjük, írják meg javaslataikat. Egyetlen kikötésünk, hogy a cím fejezze ki a tájegységet, amelybe beletartozik nemcsak a szabolcsi, hanem a szatmári rész is. A legjobb címet 100 forinttal jutalmazzuk. Máris sok javaslat érkezett, néhányat itt is közreadunk: Tiszaháti Hírlap, Nyír-Szamos Népe, Keletmagyarországi Híradó, Erdőhát, Szabolcs-Szatmár Népe.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA