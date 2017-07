Ezüstérem a Veszprém Rally-n

Berényi László – Pap Tamás

Sztárt Alkot Kft – Opel Adam R2

Veszprém Rallye

2017.07.07-09.

Az első Kislődi gyorson, egyből kategória és abszolút első helyére kormányozta be a Berényi – Pap rally páros az Opel Adam R2-t. Ez szép kezdés volt. Ennyire jól sikerült behangolni az Adamot és a pilóták is képben voltak?

– A beállítások valóban közel álltak a jóhoz, erős kezdésnek mi is örültünk. Rögtön kihoztuk a gépből a maximumot. No és ez a pálya tetszett nekünk. A beállítások is leginkább az 1-3-4-6 gyorsokra voltak alkalmasak.

Hegyesden már mély nyomokban haladtak a fiúk (rallylive.hu). Mire is jó, ha van nyom és ha nincs?

– Igen itt jön a vicces része, kilinccsel előre itt nem lehet menni, csak bukni. Persze nem minden rész ilyen bevállalós, csak van rajta bőven a tempósakból is. Azt szokták mondani 5.-ik nyélen hatalmasat lehet esni. Itt ennyi volt az ésszerű sportolás határa!

Következett a 3-4-es gyors. Vigántpetend-Kislőd. Megint abszolút legjobbak voltak a fiúk, pedig a hármas gyorson akkor mentek a nap folyamán először. Ismét jó beállításokkal mentek neki ezeknek a gyorsoknak?

– Igen, mert erre lett hangolva az Adam, nem pedig a Hegyesd-Sáska gyorsra. Örültünk a vezető helynek, de tudtuk, jön az 5.gyors. Megmondom őszintén a tiltáson lobogást nem nagyon szeretjük, nem tartjuk igazán nagy sport értéknek. Pedig rá kellene hangolódni, mert a MNASZ egyre jobban engedi ezeket a nem igazán technikás pályákat betenni a futamokra! Még a nézők sem szeretik. Haladunk, semmi extra, egyenesen és passz! Itt van, aki erre készül van, aki nem. Mi sejtettük, hogy nem gumi lassítózzák szét a pályát, de ennyire? Azt sem mondom, hogy vigyék túlzásba, de a rally nem erről szól. A gépet nem igazán erre állítottuk. Ennek ellenére az átlagunk elég jó volt. Talán be is be is jött volna a számításunk.

Következett a “fekete leves”? Az ötös, hatos gyorson nem spórolt Laci, de időeredményileg az abszolút 4-3-ik helyre volt elég csak, amit mentek a 24. Veszprém Rally-n. Mi is történt?

– Az ötödik gyorson jó gazda módon majd ugyanazt mentünk. Azt gondoltuk elég lesz. Nem lett elég, ezzel az előbbi tempóval. Sajnos. De nem volt mit tenni, az utolsó gyorsra számítottunk igazán. A pálya romlás és ehhez nekünk javítunk egy kicsit és pipec lesz! Sajnos a biztonság határán ennyit lehetett kihozni az Adamból, hiszen azért ne felejtsük el, kiegyensúlyozott, majdnem ugyanazt az időket autóztuk végig. Mi nem tudtunk bődületeset javítani, de rontani sem. És ne feledjük, első Veszprém rally volt, ezzel a kicsike, de sokkal erőtlenebb Opellel. Ha a Hondának odarúgtál kilőtt, mint akit seggbe rúgtak. Ebben a formában az Adammal nem így működik.

A eső mennyire segítette vagy hátráltatta a versenyzésüket Laciéknak?

– Hála az égnek elkerültük, bár a fiúk azt hiszem most ezt ki tudták volna használni.

Adtak-e a fiúk munkát a szervizcsapatnak, vagy csak lemosni kellett az Opel Adam-ot?

– No látod itt a lényeg! Hála az égnek semmi dolguk nem akadt, mint néha azon bizonyos Mici Mackónak. Ezt szeretem bennük. Behozzák a technikát érintetlenül és karc mentesen. Ez a nem semmi. Pont ezért tudunk minden versenyen indulni, mert Nem csinálnak milliós károkat. Ez a csapatunknál fontos szempont. Úgy is mondhatjuk, abszolváltunk egy versenyt, egy előkelően jó helyen. Egy kicsit még lehetett volna rátenni, ha tudjuk muszáj. De úgy gondoltuk, hogy az első helyre elég, de nem lett elegendő. Van ilyen!

Legközelebb hol találkozhatunk a fiúkkal és a csapatoddal, na és a kis pirossal?



– Bizony nem is olyan soká a Baranya megyei gyorsokon láthatnak a nézők ismét. A Komlón, és a Mecsekbe rendezett versenyeket igen nagyon szeretjük, mert jó pályákon izgalmas gyorsok vannak. És az is érdekes lesz, hogy másfél szeres szorzata lesz a pontoknak. Talán sorsdöntő lesz az éves bajnokságban.

Összesítésben abszolút és kategória második helyet ért el a Berényi – Pap rally páros. Ez kimondva nem is oly rossz, de te miként látod?

– Én azt gondolom, hogy folyamatosan javulunk, és ez visz mindig előre. Az Adamnak is kell némiképp fejlődnie, persze folyamatosan költünk rá, és igyekszik nagyon ügyes felkészítő cégünk eleget tenni kéréseinknek. És mi is szokjuk a technikát, mert nem vált teljesen az oldalbordánkká.

Elsőre itt ezen a durva murván nagyon jó eredménynek számít, hogy csak egy autó előzött meg, és mondhatom, hogy csak egy taktikai hiba miatt. Három másodperc nyilván található lett volna valamelyik gyorson. Persze a biztonság rovására.

Találkozunk Komlón, mert a reklám partnereink ezt lehetővé teszik!

– Hajósi Miklós –

