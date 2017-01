Fagy vicsorít

© Illusztráció: getty images

Az elmúlt évek lanyha telei után kissé zokon esik az igazi, hamisítatlan alföldi hideg. Nem is annyira attól cidrizünk, amit ma érzünk – bár a szél nem túl barátságos már most sem – hanem attól, amit a hétvégére jeleznek az időjósok. Mert, ugye, azt a mínusz 15–18 fokot már mondhatjuk akár szibériainak is. Györke László jegyzete.