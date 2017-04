Fagyos a hangulat a megyében

– A múlt pénteken már az ajaki kollégák jelezték, hogy mínusz 4 fokot mértek. Délután egy nyírmadai termelő hívott, nála mínusz 3,8 fok volt. Azóta több helyen jártam a megyében, és eltérő tüneteket észleltem – kezdte helyzetjelentését Illés Attila, a Fruit Consulting Kft. ügyvezetője, szaktanácsadó. – Tapasztalatom szerint a fagy a meggyet, cseresznyét nem nagyon bántotta, de térségtől függően előfordul 10-50 százalékos kár. A tünetek jobban látszódnak az almában: a bibék, a portokok elbarnultak. A piros bimbós állapotú virágokat is bántotta a mínusz – változó arányban. A nyíregyházi Tiszavasvári úton lévő kertben több mint 50 százalékos a kár, ugyanakkor a markóbokori intenzív kertemben nem volt fagy. Kölcsén a hatvan hektáros ültetvényben 50-80 százalékos a kár (miként Perkedpusztán), a spárga és szamóca is károsodott.

Összességében a megye jelentős részén volt fagy. A probléma az, hogy a téli fagy és a különböző almafajták úgynevezett alternancia hajlama miatt nagyon vegyes a virágzás, sok fajta kihagy. Erre jött a mostani tavaszi fagy, ami az előrejelzést nézve akár keddig is eltarthat. A nagy gond ott van, ahol tavaly is lefagyott, vagy elverte a jég. Ez költségvetési problémát okoz a gazdáknál.

A tényleges fagykár körülbelül egy hónap múlva derül ki, ugyanis a tapasztalat azt mondatja, hogy a 30 milliméteres cseresznye is le tud hullani a tavaszi fagyok hatására.

Csengerben kedd reggelre mínusz három fokot regisztráltak

– A város területén a körténél nagyjából 90 százalékos a kár – említette Apáti Ferenc, a térségben meghatározó szerepet betöltő Csengerker Kft. készséges ügyvezetője. – A csonthéjasokból viszonylag minimális a fagykár, az almánál pedig változó: a korán virágzó idarednél látszik, hogy legalább a fele lefagyott, valamennyivel kevesebb a veszteség a gálánál és a goldennél.

Szabó József a csengeri futsalcsapatban nagy lelkesedéssel őrzi a kaput, a jelenlegi elkeserítő helyzetről elmondhatja: „kaputt”.

– Természetesen engem is aggaszt mindaz, ami most történik. De az időjárási tényezőket be kell kalkulálni. Szomorú volt látni a Porcsalma és a Pátyod közötti tíz hektáros lefagyott almást. Úgy nézett ki, mintha le lenne forrázva, a virág teljesen bebarnult. Szerencsére a szamosangyalosi töltés melletti kert ép maradt.

Bodnár Zsolt családi vállalkozás tagja, és sokáig gyönyörködött a 26 hektáron virágzó gyümölcsfákban. Aztán beütött a krach.

– Mivel dimbes-dombos helyen vannak a fák, így változó mértékben pusztított a fagy Tornyospálca és Aranyosapáti n volt, hiszen mínusz négy fokra is lehűlt az idő. A kár tényleges mértékét csak később lehet felbecsülni.

Eperjeskén is volt már derűsebb a hangulat

– A meggy, az alma, a dió és a szilva is megsínylette a hirtelen jött hideget. Bolondos ez az április, csak az a baj, hogy a zsebünkre megy a természet bolondozása – jegyezte meg kesernyésen Abonyi Ferenc. – Az ember ki sem megy a birtokára ilyenkor, mert nem akarja magát felidegesíteni. Mit lehet tenni elleni? Imádkozni. Ez van, a természet így döntött. Kemény napok elé nézünk, hiszen a neheze még ezután következik.

KM–LTL

Cél a jégeső elhárítása

Jövő év május elsejére elkészül az országos talajgenerátoros jégeső-elhárítási rendszer, amelynek működtetője a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lesz. A beruházás költsége 1,8 milliárd forint, ezt a Vidékfejlesztési Programból finanszírozzák. A beruházást a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé minősítette, a 984 talajgenerátor működtetése közérdeket szolgál – mondta Győrffy Balázs, az agrárkamara elnöke.

A jégeső-elhárítás során a talajfelszínen működő generátorokkal ezüstjodid kristályokat gyártanak, ezeket juttatják nagy koncentrációban a jégszemek kialakulását megelőzően a zivatarfelhőkbe. Így több jégszem keletkezik, mint természetes körülmények között, de méretük kisebb lesz, lassabban esnek lefelé, hosszabb időt tölthetnek a pozitív hőmérsékleti tartományban, az olvadás nyomán pedig tovább csökken a méretük. Kitért arra, hogy a jégkárok elleni védekezés évek óta húzódó, és visszatérő téma a mezőgazdaságban. A rendszer éves működtetése csaknem megegyezik a beruházás egyszeri költségével.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA