Fakó salak, szent gyep

Ő ugyanis nem Agassit vagy Samprast nevezte meg a favoritjának, mint akkoriban szinte mindenki, hanem Philippoussist. (Az internetes keresők akkor még nem hasítottak annyira, mint mostanság, amikor az ausztrál játékos nevére néhány karakter begépelése után már ki is dobja a helyes változatot.)

Azóta követem a pályafutását. Írtam a korosztályos eredményeiről, beszámolhattam a junior Grand Slam-sikereiről, és tudom jól, nemcsak a 2010-es „ifi” győzelme miatt volt nagy álma, hogy felnőttként is betegye a lábát az All England Lawn Tennis and Croquet Club, vagyis Wimbledon szent gyepére. Biztos voltam benne, hogy eljön majd ez a pillanat, még akkor is, amikor kolumnákat írtak a kritikusai arról, hogy elveszett a sportág számára, mert fiatalon úgy döntött, egy hónapra félreteszi a teniszt.

Most pedig ott tart, hogy a Federerrel, Nadallal vagy éppen Wawrinkával szomszédos pályán edz, együtt készülhet velük A bajnokságra. Igen, „A” bajnokságra, hiszen az angolok csak így hívják a hétfőn kezdődő eseményt: The Championship. A Bajnokság.

Mind közül a világ legnagyobb teniszversenye. A sóstói kopott salakról indulva Fucsovics Márton hófehérbe öltözve hétfőn kivonul a wimbledoni 18-as pályára. Legyünk rá nagyon büszkék. És nem mellesleg: hajrá, Marci!

– Bodnár Tibor –

