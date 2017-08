Falunap a reformáció jubileuma jegyében

Egyházak, családok, emberek együtt, így ünnepelünk faluközösségben, a mai körülményeket is figyelembe véve. Ez azért lényeges, mert mindegy, református vagy katolikus, mindenki együtt ünnepel. Éppen úgy, mint ahogy együtt vannak a családban is a katolikusok, reformátusok egyaránt. Felekezeti hovatartozás nélkül, ökumenében, mert a legfontosabb, a hit, a szeretet, az összefogás! – mondta Csoma Tiborné polgármester.

A főzőversenyen megmutathatta bárki a főzési tudományát, így a Jézus Szíve főzőcsapat is remekelt. Gyermekeknek volt ugrálóvár, körhinta, arcfestés, kézműves sátrak, vattacukor. A szabadtéri színpadon egymást váltották a fellépők, a szórakoztató műsorok, a napot tűzijáték zárta – tájékoztatta lapunkat Némethné Csubák Éva.

– KM –

