Falunap dinnyefesztivállal

Immár harmadik alkalommal rendezték meg a napokban a hagyományőrző dinnyefesztivált a falunappal egybekötve Nyírjákón.

Vendégek a testvértelepülésről

Bár előző este a felhőszakadás elmosta az elkészített díszletet, de szombatra már a napfény, a kánikula volt a jellemző, így semmi sem szabott gátat a felhőtlen szórakozásnak, az együttlétnek: a falu lakossága közösen szórakozhatott a szomszédos települések lakosaival, valamint az erre az alkalomra a határon túli testvértelepülésről, Tiszasalamonról érkezett vendégekkel.

Sipos Miklós polgármester köszöntője és megnyitója után a közönség szórakoztatására felléptek a nyugdíjasok, az óvodások, a Nyírjákultúra Művészeti Csoport, a Vidám Manók és még sokan mások. A gyermekeknek vidám szórakozást kínáltak a szabadtéri játékok, de mellettük az idősebb korosztály is választhatott magának megfelelő szórakozási lehetőséget. Volt itt petrencésrúd-tartó verseny, ürgeöntés, ajtónyomás nyírjákói módra – talán az országban is egyedülálló módon.

Nyírjákón büszkén vállalják a helyi idősek elmondásai alapján a falu korábbi életében valóságosan is megtörtént vicces eseményeket, amelyeket pár éve az utódok felelevenítenek a falunapokon. Az éhség csillapítására finom babgulyást főztek az asszonyok, de aki édességre vágyott, kipróbálhatta a csokiszökőkutat, ahol aszalt szilvás, sárgadinnyés csokifolyamból nassolhattak. Gyümölcsnek ott volt a dinnye, ami felszeletelve várta a látogatókat. Éjfélig zene szórakoztatta a közönséget, így egy fergeteges, beszélgetésekre is alkalmat adó közösségi nappal gazdagodtak a jelenlévők.

