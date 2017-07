Fárasztáskor a másik bot is kapást jelzett

Petrilla Csaba és ifj. Fiola György az egyszerre fogott két ponttyal

Kemecse, Nyírpazony – Az ­elmúlt héten mutattuk be a Horgász, vadász oldalon ifj. Fiola Györgyöt, aki 2014­-ben távdobóbajnok címet is nyert hazánkban. Kérésünkre egy újabb élményét is megosztotta szerkesztőségünkkel.