Farkasok baribőrben?

Németország és Franciaország acsarkodása egy cseppet sem lep meg, ám hogy a többi 21-et mi lelte, arról csak találgatni tudok, s első helyen biztosan nem a demokrácia védelme jutna eszembe. Sokkal inkább az a mostanság divatos hozzáállás, hogy akkor dögöljön meg a másik tehene is. Ha nekik rossz, legyen nekünk is az. Mert szép két fogalom a „demokrácia” és a „közösség”, de milyen demokrácia az, ahol diktátumokat akarnak nemzetekre erőltetni ki tudja, kinek az érdekeitől vezérelve. Egészséges „közösségről” pedig végkép nem beszélhetünk Európában, legfeljebb bürokratikusról. Az egységnek ára van, vágták az arcunkba legutóbb is. Csakhogy épp mi ne tudnánk ezt? Ára van bizony itt mindennek, még a több évszázados megosztottságnak is.

– Matyasovszki József –

