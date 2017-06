Fatima közelebb hozta egymáshoz a híveket

Már régen volt lehetőség arra, hogy a filiás községek együtt lehessenek, ezen a szertartáson ismét együtt ünnepeltek a filiák a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) közösség­építő szervezőmunkájának köszönhetően.

– A felhőszakadásos, jégesős időjárás sem jelentett akadályt számunkra. Szép, májusi Mária-köszöntővel üdvözöltük Máriát, égi édesanyánkat, május királynőjét, majd felidéztük a hű leírások alapján az angyali jelenéseket, és az azt követő, május 13-án kezdődő és október 13-án végződött hatszori csodás jelenést, a Napcsodát is – elevenítette fel az eseményt lapunk számára Némethné Csubák Éva. – Az esemény második felében az időjárás kegyes volt hozzánk, s a szertartást a templomudvaron lévő kis lourdesi barlangnál folytattuk. Égő gyertyák fényében imádkoztunk és énekeltük a Mária-énekeket Lázár István atya vezetésével. Fatima ezáltal közelebb hozott minket egymáshoz, szorosabb lett az összetartozás az egy plébániához tartozó kis települések hívei között, ami szükséges is, hiszen ugyanazon egy pásztorunk lévén különösen is nagy felelősséggel tartoznak egymás iránt a filiák keresztényei.

