Fatum-Nyíregyháza – A hidegfront jótékony hatása

A Fatum-Nyíregyháza vezetése nem vacakolt. Már június első napján kipipált minden kérdést. Vagyis, a nyárelőn végleges formába öntötte az élvonalbeli női röplabdacsapat keretét. Azon a verőfényes napon két szerb, a bajnok Békéscsabától szerződtetett, ütőposzton bevethető Tatjana Matic, valamint a Stara Pazovától érkezett fiatal center, Sanja Kalicanin igazolását jelentették be. Az újonc trió harmadik tagja Kotormán Réka, a Vasas tizenhét esztendős feladója, aki a jövő ígérete lehet.

Akkor még oly távolinak tűnt a felkészülés kezdete, hétfőn azonban eljött ez a pillanat is. A benyomuló hidegfront jótékony hatása alighanem a munkakedvet is növelte, bár tagadhatatlan, három hónap szünet után nem egyszerű felvenni a fonalat. A Continental Arénába meghirdetett első találkozón a létszám kissé hézagos volt: a magyar válogatott tagjaként júliusban a félvilágot bejárt Villám Lilla szerdán csatlakozik, de nem sokáig marad. Akárcsak a feladó, Tóth Fruzsina, a duó augusztus 16-tól a nemzeti együttessel melegít a szeptemberben esedékes Európa-bajnoki fellépésre. A venezuelai Nelmaria Valdeznek a jövő héten lesz jelenése, míg Josefina Fernandeznek az argentin válogatott egyik frontembereként a Dél-amerikai Játékokon osztanak szerepet, rá októbertől számíthat a szakmai stáb. Abban a hónapban, melynek elején a Közép-európai-Liga csoportkörében, házigazdaként mutatkozik be a Fatum. A bajnoki idény október 15-én indul, addig pedig Horváth András edzőre vár a nemes feladat, hogy rajtra kész állapotba „gyúrja” a gárdát.

– Új csapat, új város, nagy remények – foglalta össze tömören érzéseit Tatjana Matic első nyíregyházi tréningje előtt. – Nekem személy szerint a bajnoki döntőbe jutás a célom, azt gondolom, mindenki ennek eléréséért dolgozik, bár addig nyilván sok teendőnk van.

Matic speciel azon különítményhez tartozott, amely délelőtt a pályán gyakorolt, a csapat másik része számára felmérés jelentette a programot.

KM-KT

