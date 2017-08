Fatum-Nyíregyháza – Azok a boldog szép napok

A Fatum-Nyíregyháza az októberi bajnoki rajtra (no meg a nemzetközi feladatokra), a magyar női röplabda válogatott a szeptember 22-én rajtoló bakui Európa-bajnokságra melegít. A nemzeti együttesben a nyírségiek két frontembere, Villám Lilla és Tóth Fruzsina iparkodik olyan teljesítménnyel előrukkolni, hogy hosszabb távon is megragadjon a keretben. Netán már most, a kontinensbajnokságon is megmutathassák magukat. A gárda éppen csak hazatért Törökországból, ahol a tartalmasan eltöltött egy hét során a tréningek mellett három mérkőzést is játszott a házigazdák világbajnokságra készülő U23-as válogatottjával. A folytatás sem lesz pihentető: az olasz Alberto Salomoni szövetségi kapitány irányította csapat a héten Érden hangol tovább, majd szeptember elején (7–11.) fehéroroszországi túrára hivatalos.

Miközben Villám Lilla a nyári, diadalmas földkörüli turnén, midőn a mieink veretlenül nyerték meg a Wordl Grand Prix sorozat harmadik vonalának küzdelmeit, már domborított, egyben stabil tagja a keretnek, a nyíregyházi nevelésű liberó abszolút újoncnak számít. Akár villámkarriernek is titulálható Tóth Fruzsina eddigi pályafutása, elvégre a még mindig vastagon tinikorú üdvöske gyorsan lépdel előre. Két szezont húzott le a Fatum színeiben az élvonalban és meglehetősen jó esély kínálkozik arra, hogy rövidesen az európai elitben is letegye névjegyét.

– Hatalmas megtiszteltetésként élem meg, hogy hogy a keret tagja lehetek – nyomatékosította Tóth Fruzsina. – Meglepődtem, hogy behívtak, mert egyrészt tisztában vagyok vele, vannak előttem a rangsorban, másfelől soha nem voltam korosztályos válogatott sem. Nem titok, a posztomon szereplő békéscsabai Molcsányi Rita sérülése nyitotta meg előttem az útat, akit természetesen sajnálok, nekem viszont a dolgom, hogy éljek az adódó lehetőséggel. Nagyon jól éreztem magam a csapatban Törökországban, úgy érzem, hamar be tudtam illeszkedni: csaknem mindenkit ismertem, rendkívül kedvesen fogadtak a lányok és, persze Lilla is sokat segített. Egy meccsen kaptam lehetőséget, a szövetségi kapitány megdicsért, szerintem sem okoztam csalódást. Egyébként pedig a mai napig nem hiszem el, hogy tizenhét évesen idáig jutottam, szinte óránként eszembe jut mindez, ami nagy boldogság, de még mindig nem dolgoztam fel igazán.

