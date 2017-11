Fatum-Nyíregyháza – Csak a szokásos: irány, Pest!

A horvátországi turné, vagyis a Közép-Európai Liga fellépéssorozat után újfent a honi porondon osztanak feladatot a Fatum-Nyíregyháza női röplabdacsapata számára. A nyírségiek eleddig csak fővárosi riválissal találkoztak a bajnoki színtéren (Palota, Vasas), a változatosság kedvéért kedden ugyancsak Budapesten lesz jelenésük – az MTK otthonában próbálják fényezni eddigi szereplésüket.

– Tavalyhoz képest kicserélődött ellenfelünk játékoskerete, mindemellett új edzővel dolgoznak – szolgált némi felvilágosítással az aktuális feladatról Horváth András, a nyíregyháziak szakvezetője. – A nem túl széles terem, a körülmények is feladják a leckét, de ezzel nem szokásom, és most sem akarok foglalkozni. Mindenképpen szeretnénk nyerni, ez nem is lehet kérdéses azzal együtt, hogy sokat utaztunk az elmúlt napokban. De ez sem jelenthet problémát, tudtuk, mire vállalkoztunk az idény előtt.

