Fatum-Nyíregyháza – Csak úgy, mint korábban!

Röplabda. A bronz világpiaci árfolyamát aligha böngészik napi szinten a Fatum-Nyíregyháza élvonalbeli női röplabdacsapatának tagjai, az viszont tuti: nem adják ingyen, na jó egykönnyen a bajnoki érmet. Márpedig a harmadik helyért kiírt, egyik fél három győzelméig tartó párharc első találkozóját hazai pályán bukta el a nyírségi együttes a Jászberény ellen, ekképpen feladta a leckét – saját magának. Immár az egyenlítésért kénytelen megszakadni szerdán, méghozzá idegenben a Horváth-gárda, hogy ismét jelezhesse igényét a becses medálra.

– A vasárnap meccs már történelem, nyilván tanulni és okulni kell belőle, de csak előre szabad nézni, a következő feladatra koncentrálni – adta ki az ukázt Horváth András, a nyíregyháziak edzője. – Nagy dolgokat nem tudok és nem is akarok mondani, minden meg fogunk tenni, hogy miénk legyen a bronzérem. Megyünk tovább, annál is inkább, mert nyertünk már Berényben az alapszakasz során. Ahogy eddig nem egyszer megmutatták a lányok, most is képesek megvalósítani elképzelésünket, kiváltképp, hogy az ellenfél ugyanazt játszotta az első mérkőzésen, mint eddig. Mi, sajnos nem… Ugyanakkor ez új és más mérkőzés lesz és csupán az egyenlítés lehetősége foglalkoztat.

KM-KT

