Fatum-Nyíregyháza – Csökkent a követési távolság

A fejlődés megkérdőjelezhetetlen. Az őszi bajnoki összecsapáshoz képest tizenkét ponttal többet termelt a Fatum-Nyíregyháza női röplabdacsapata a Békéscsabával vívott Magyar Kupa elődöntő első felvonásán, ami akkor is igaz, ha mindannyiszor ugyanaz lett a nóta vége. Vagyis, a mindkét sorozatban címvédő viharsarkiak vasárnap is felülkerekedtek, miképpen ezredszer bizonyították – hazai porondon jelenleg egész egyszerűen verhetetlenek. A nyírségiek viszont a 3:0-ás vereség dacára is elmondhatják, sikerült közelebb férkőzni hozzájuk, más kérdés, a január utolsó napján esedékes idegenbeli visszavágó így sem tűnik egyszerű feladványnak.

– A csapat két szetten keresztül nagyrészt megvalósította elképzelésünket, tartani tudta a lépést a Békéscsabával – ecsetelte az eseményeket Horváth András, a Fatum-Nyíregyháza edzője. – Azt látni kell, hogy a vendégek gyakorlatilag már rögtön az év elején „csúcsra vannak járatva”, mivel a héten nemzetközi kupameccset játszanak, míg mi csak január 22-én lépünk újra pályára tétmeccsen. Éppen Csabán… Sajnos, a hátrány miatt folyamatosan kapaszkodni kényszerültünk, ami meglehetősen nagy koncentrációt igényelt, egyben sokat kivett a lányokból, de azt gondolom, erre a teljesítményre alapozhatunk a folytatásban.

KM-KT

