Fatum-Nyíregyháza – Marad az edző, változik a keret

A bajnoki, illetve a Magyar Kupában megszerzett bronzérem után természetes volt, hogy a Fatum-Nyíregyháza élvonalbeli női röplabdacsapatának szakmai stábja folytathatja a munkát.

Az egy esztendeje sorompóba állt Horváth András vezetőedző szerződését meghosszabbították, irányításával vág neki a következő évadnak is a klub. Az is eldőlt, hogy a válogatott mellett másodedzőként is ténykedik a jövőben. Az eddig Olaszországban dolgozott Oláh Levente személyében bővül is a létszám, ő statisztikusként csatlakozik a tréneri teamhez. Ugyanakkor játékosfronton jó néhány változás történt. Sitku Tamara és Andrejkovics Alexandra távozik, mindketten a tanulásra fektetik a hangsúlyt. Leidgeb Noémi ugyancsak elköszönt, a center Kaposvárra igazol.

Miként arról már beszámoltunk, Szombathelyi Szandrával, Vacsi Evelinnel és az argentin–spanyol Josefina Fernandezzel már korábban megegyezett a vezetőség, és a jelek szerint a többiek is maradnak. Tehát egyelőre úgy fest, valamennyi légiósát továbbra is soraiban tudhatja a Fatum, amely az erősítés érdekében is lépéseket tesz. Center, feladó és ütőjátékos érkezése várható, persze mindez még a jövő zenéje.

KM-KT

VISSZA A KEZDŐOLDALRA