Fatum-Nyíregyháza – Megint egy hajszálon múlott

Nekik már nyolc. Na igen, 2009 után először jutott a bajnoki elődöntőbe a nyíregyházi élvonalbeli női röplabdacsapat. Ha lúd, hát legyen kövér, ahhoz, hogy a Fatum még tovább lépjen a Vasas ellen, az egyik fél három győzelméig tartó párharc során kell kivágni a rezet. Mindjárt a fővárosi nyitótalálkozón ennek érdekében feszültek meg a vendégek, akik mellőzni kényszerültek a bokasérülést szenvedett venezuelai válogatott liberót, Isis Francescót. A még javában tinikorú Tóth Fruzsina azonban nem rettent meg a feladattól, attól, hogy egyedül maradt posztján, élete első ilyen fajsúlyú mérkőzésén lámpaláz nélkül tette a dolgát.

Miként a többiekre sem lehetett panasz. Legalábbis a nyírségiek az első szettben megragadták az esélyt, a korán kicsikart előnnyel jól sáfárkodva több, mint biztatóan kezdtek. A második felvonásban is futott a szekér, mígnem a házigazda öt pontos (11:16) hátrányból kapaszkodott vissza, olyannyira, hogy a végjátékban már 23:20-ra vezetett. A látogatók még egyenlíteni tudtak, de mielőtt felcsillant volna a remény, egy elrontott nyitást követően az angyalföldiek éltek a sansszal – egalizáltak. A harmadik etapban újfent megugrott a Nyíregyháza (1:5), de ismétlődött a koreográfia, a Vasas előbb ledolgozta a különbséget, majd azzal a lendülettel elhúzott (19:13) és innen már nem volt visszaút. Horváth András a cseréket is bevette, hogy a frontemberek némiképp rápihenjenek a folytatásra. Az edzői húzás bejött, a Fatum a szoros negyedik szakasz derekán „robbantani” tudott, a negyedik játszmalabdát értékesítve pedig döntő szettre kényszerítette ellenfelét. Amikor a legnagyobb szükség mutatkozott erre, Villám Lilla lépett elő főszereplővé, zsinórban három bombájával három egységgel (6:9) szakította le a hazai gárdát a Fatum. De ez sem bizonyult elégnek, a Vasas ugyanis visszatáncolt a sír széléről, ádáz csatában fordított és megnyerte a találkozót. Akárcsak alig néhány hete, megint 3:2-re…

Persze, még nem veszett el semmi, a második mérkőzést pénteken, immár a Continental Arénában rendezik.

KM-KT

Röplabda: NB I, női, bajnoki elődöntő

1. mérkőzés

Vasas-Óbuda–Fatum-Nyíregyháza 3:2 (-19, 24, 15, -22, 12)

Folyondár utca, 300 néző, v.: Újházi M., dr. Árpás K.

Nyíregyháza: Genesis 5, Szombathelyi Sz. 12, Vacsi E. 8, Valdez 16, Kalotai Zs. 7, Villám L. 24. Csere: Tóth F. (liberó), Fernandez 3, Leidgeb N., Sitku T., Andrejkovics A. Edző: Horváth András.

Horváth András: – Azt gondolom, a második játszmát be lehetett volna fejezni, amelyet egy-két ki nem kényszerített hiba miatt elvesztettük, ami kihatott a harmadik szettre is. A folytatásra ismét összeállt a csapat, a vége pedig, sajnos nem a mi elképzelésünk szerint alakult. Van még tovább, most már a pénteki meccsre fókuszálunk.

Az egyik fél három győzelméig tartó párharc állása: 1–0, a Vasas javára.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA