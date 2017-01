Fatum-Nyíregyháza – Na de, ami utána jött!

Akárcsak Békéscsabán, legutóbb Jászberényben is elszúrta az első szettet a Fatum-Nyíregyháza élvonalbeli női röplabdacsapata. Na, de utána… A bajnoki címvédő ellen még ,,csak” játszmát tudott nyerni (rajta kívül ez is csak egy együttesnek sikerült az aktuális évadban…), pénteken viszont győzelmet eredményezett a látványos feltámadás. Márpedig a berényiek legyűrésével két legyet ütöttek egy csapásra a nyírségiek: bebetonozták magukat a második helyre a tabellán, ráadásul leszakították egyik riválisukat. Az egyaránt négy közé jutásért hajtó felek között hat pontra hízott a különbség, és ugyebár a Fatum tart előrébb, ami megnyugtató távolságnak hat.

– Azt gondolom,rendkívül sokat érhet ez a győzelem, annál is inkább, mivel rangadó volt, és Berényben alighanem mások is meg fognak szenvedni – szögezte le Horváth András, a nyíregyháziak edzője. – Ha szívemre teszem a kezem, azt kell mondjam, igazság szerint nem játszottunk jól, de mindig akadt egy-két ember, aki a kritikus pillanatokban lendíteni tudott a csapaton. Hogy mi történik az első szettekben? Ismerem az okát, változtatni fogunk bizonyos dolgokon, mert kétségtelenül veszélyes, ha egy játszmát eldobunk magunktól. Mint Csabán, ezúttal is a második szakaszban értük el megfelelő hőfokot, valamennyi játékelemben feljavultunk, hozzáteszem, vannak olyan mérkőzések, amelyeken ki kell küzdeni a sikert, mert istenigazából az eredmény számít.

A Fatum következő penzuma a keddi, Békéscsabán esedékes kupavisszavágó, majd legközelebb február 7-én vív bajnoki összecsapást, amikor a Gödöllőt fogadja.

