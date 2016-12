Fatum-Nyíregyháza – Na, így kell ezt csinálni!

Bár a női röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjének első, idegenben letudott összecsapását 3:2-re megnyerte a Fatum-Nyíregyháza, azért még közel sem érezhette páholyban, vagyis, a legjobb négy között magát. A meglehetősen szoros nyitóparti után borítékolható volt, hogy a fővárosiak mindent feltesznek egy lapra, elvégre nem volt több dobásuk. Legalábbis ebben a párcharcban.

…és akkor beindultak a hazaiak

Nos, a hazaiak az első szettben ráfizettek arra, hogy nehezen melegedtek be az üzemi hőfokra, na és az MTK érezhetően tanult a közelmúltban ugyanitt „benézett” súlyos bajnoki vereségből. Innentől viszont egy teljesen új meccs kezdődött. A hazai gépezet olyannyira beindult, hogy csak a végén állt le. Immár nem volt hibapont a nyíregyháziak teljesítménylében: előbb könnyűszerrel egyenlítettek, majd kétséget eloszlatva múlték felül n, amikor valamennyi bevetett játékos ennyire hatékonyan „termel”, mindenkinek akadt – nem is egy – látványos megoldása. Így kell ezt csinálni!

A Fatum kettős győzelemmel lépett tovább, az elődöntőben pedig a címvédő Békéscsaba lesz az ellenfél.

KM-KT

Röplabda: Magyar Kupa

Negyeddöntő, visszavágó

Fatum-Nyíregyháza–MTK 3:1 (-23, 13, 17, 11)

Continental Aréna, 300 néző, v.: Mezei Z., Suba I.

Nyíregyháza: Szombathelyi Sz. 14, Vacsi E. 13, Genesis 6, Fernandez 16, Leidgeb N. 12, Villám L. 17. Csere: Isis (liberó). Edző: Horváth András.

MTK: Lutter L. 1, Lakatos E. 8, Papp O. 9, Petőváry P. 14., Szűcs K. 11, Hackl Sz. 2. Csere: Tímár E. (liberó), Kilyénfalvi Zs. Lesi O. Edző: Alberto Salomoni.

Ász: 5–3. Rossz nyitás: 8–10.

Horváth András: – Az elsődleges célt, a négy közé jutást teljesítettük. Ezért gratulálok az egész csapatnak, ebből a sikerből mindenki kivette a részét.

Alberto Salomoni: – Azt gondolom, jól felkészültünk a mérkőzésre és az első szettben ezt be is bizonyítottuk. A folytatásban viszont előjöttek a gyengeségeink, ekkor már nem tudtuk megnehezíteni a hazaiak dolgát. Gratulálok a Nyíregyházának, mi pedig most elmegyünk egy kicsit pihenni.

Továbbjutott: a Fatum-Nyíregyháza, kettős győzelemmel, 6–3-as összesítéssel.

