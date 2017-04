Fatum-Nyíregyháza – Szülinapi csúcsteljesítmény

Röplabda. Amikor Szombathelyi Szandra mindjárt a meccs elején gyors egymás után kétszer „betakarta” a jászberényiek legnagyobb bombázóját, Natasa Slipjevicet, már sejteni lehetett – nem lehet nagy baj. Különösen, hogy a születésnapját ünneplő Nelmaria Valdez sztahanovistákat megszégyenítő módon termelte a pontokat, a Fatum-Nyíregyháza pedig pillanatok „megúszott” ellenfelétől (16:6) az első szettben. Durván sült a hazaiaknak, túl szép lett volna, ha a folytatás hasonlóképpen alakul. A második szettben már akadt is némi izgalom, elvégre derekasan iparkodtak a vendlégek, a végjátékban viszont ezúttal is az történt, amit a nyírségiek kisakkoztak. Vagyis, nem remegtek meg a kezek, miként a harmadik etapban is futott a szekér, mígnem néhány „benyelt” nyitás következtében feltámadtak a látogatók. Olyannyira, hogy 22:23-as állásnál felrémlett, hogy még meleg lehet a mérkőzés, de a házigazdák precíz hajrát produkáltak – a venezuelai Valdez pedig sokadik zúzásával befejezte a munkát. Mondhatni, ünnepelthez méltóan. Ez tényleg az ő napja volt!

Az egyik fél három győzelméig tartó párharcban így már a Fatumnak áll a zászló (2–1), szerdán, a berényi katlanban remélhetőleg a bronzérmet is a gárda tagjainak nyakába akasztják….

KM-KT

Röplabda: NB I, női, 3. helyért

3. mérkőzés

Fatum-Nyíregyháza–Jászberény 3:0 (14, 20, 23)

Continental Aréna, 600 néző, v.: Tillmann Gy., dr. Árpás K

Nyíregyháza: Genesis 1, J. Fernandez 15, kalotai Zs. 7, Valdez 21, Szombathelyi Sz. 9, Vacsi E. 6 Csere: Tóth F. (liberó). Edző: Horváth András.

Jászberény: Bleicher R. 1, Gardovic 5, Fernandez C. 9, Slipjevic 7, Takács B. 1, Pintér A. 10. Csere: Ivkovic (liberó), Bleicher N. 8, Harmath Zs. 1, Holla P., Fábián F. 1. Edző: Branislav Franic.

Ász: 1–4. Rossz nyitás: 5–5.

Horváth András: – Az első játszmában agresszíven, koncentráltan röplabdáztunk. A folytatásban akadtak kisebb megingásaink, de a játékosok egymást segítve küzdöttek. A harmadik játszmában hátrányból álltunk fel, ami ugyancsak dicséretes.

Branislav Franic: – A második szett végére érkeztünk meg a mérkőzésbe, így nem lehetett más az eredmény, mint vereség. Mentálisan nagy volt a különbség a két csapat között.

Az egyik fél három győzelméig tartó párharc állása: 2–1, a Jászberény javára.

