Fatum-Nyíregyháza – Tették, amit tenni kellett

Maradjunk annyiban, nem a TFSE elleni fellépés volt a szezon mérkőzése a Fatum-Nyíregyháza élvonalbeli női röplabdacsapata számára. A felek közötti különbséget zongorázni lehetne, mindazonáltal a fővárosi túra elérte célját. A nyírségiek nyertek, mégpedig úgy, ahogy illik – szemernyi sanszot sem engedélyezve az egyetemistáknak. Eközben néhány kulcsember rápihenhetett a folytatásra, ami ugyancsak nem elhanyagolható, mert feladat lesz még bőven.

Fatum-Nyíregyháza: Esélyt sem adott a csodára a Fatum Nyíregyháza - A Nyíregyháza meggyőző játékkal érvényesítette a papírformát a TFSE otthonában. Röplabda. Alapesetben az edzőváltás akár „csodára” is képes, jelen esetben azonban esélyt sem adott erre a Fatum-Nyíregyháza élvonalbeli női röplabdacsapata. A TFSE ugyanis – mint arról hírt adtunk – a ... Tovább a cikkhez

– Benne volt a pakliban, hogy magabiztosan tudunk győzni, végül is ezért utaztunk – közölte Horváth András, a nyíregyháziak szakvezetője, aki nem misztifikálta túl a történteket. – Szerettük volna ezt a meccset minél nagyobb különbséggel lehozni, a lányok pedig becsülettel tették a dolgukat. Az első két, egyaránt 25:11-re szettben abszolút koncentráltan, kevés rontással játszottunk, a harmadikban egy-két hiba becsúszott, de összességében elértük célunkat. Ahogy a meccs után is nyilatkoztam, most már minden figyelmünket a következő feladatra összpontosíthatjuk.

A nyíregyháziak csütörtökön azt a Kaposvárt fogadják, amely jól kezdte az idényt, ráadásul a nyári erősítéseknek köszönhetően markáns teljesítményre lehet képes.

KM-KT

Röplabda: NB I., női

TFSE–Fatum-Nyíregyháza 0:3 (-11, -11, -17)

Győri út, 80 néző, v.: Újházi, Gyulai M.

Nyíregyháza: Kotormán, Vacsi, Villám, Matic, Fernendez, Kalicanin. Csere: Tóth F. (liberó), Kundrák E., Kalotai Zs. Edző: Horváth András.

Horváth András: – Amiért jöttünk, megcsináltuk. Most már a csütörtöki, Kaposvár elleni meccsre összpontosítunk.

B csoport, további eredmények: Kaposvári Egyetem–MTK 3:0 (20, 21, 21), Palota–Vasas Óbuda 0:3 (–12, –13, -10)

Az állás: 1. Nyíregyháza 10 pont, 2. Kaposvár 9, 3. Vasas 8, 4. MTK 3, 5. TFSE 2, 6. Palota 1.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA