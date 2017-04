Fatum-Nyíregyháza – Továbbra is csak pozitívan!

Röplabda. Ez már csak ilyen műfaj. Nem adnak semmit ingyen, minden megszerzett pontért vért kell izzadni. Persze, világos volt, mint a nap, hogy a Fatum-Nyíregyháza élvonalbeli női röplabdacsapata és a Vasas alaposan meggyötri egymást a bajnoki elődöntőben, így nincs abban semmi extra, hogy két összecsapás után döntetlenre áll az egyik fél három győzelméig tartó párharc. Előbb az angyalföldiek, utóbb a nyírségiek nyertek, hétfőn jöhet a folytatás – a harmadik találkozót a fővárosban rendezik.

– Ami a Vasassal vívott korábbi meccseken nem mindig sikerült, vagy éppen hiba volt, most megvalósult, eredményesen be tudtuk fejezni a szorosan alakuló szetteket – fejtegette Horváth András, a nyíregyháziak szakvezetője.– Tulajdonképpen az történt, amit megbeszéltünk, a lányok szépen, koncentráltan játszottak. Egy egy az állás, mondhatjuk, ott vagyunk, ahol indultunk, Ugyanakkor innentől kezdve nagy menetelés kezdődik, benne van, hogy öt napon belül akár három meccsen kell pályára lépni. Természetesen motiválni senkit nem kell, ráadásul ismerem a csapatot, amely képes vert helyzetből felállni, mindemellett a játékosok tudnak egymásért küzdeni, ebből erőt meríthetünk a folytatásra. Budapesten, a Folyondár utcában mindig nehéz játszani, az is biztos, megint apró tényezők fognak dönteni, de én mint mindig, pozitív érzésekkel várom a találkozót.

– KM-KT –

